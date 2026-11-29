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San Cristóbal de Las Casas (México), 28 nov (EFE).– Un contingente de 1.551 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) partió este sábado en la tarde rumbo a la Ciudad de México, en una caravana de 35 autobuses, para reunirse en la capital mexicana con madres buscadoras de personas desaparecidas y conmemorar los 33 años del levantamiento armado y la lucha zapatista.

Los viajeros partieron desde las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI - Universidad de la Tierra), en el occidente de San Cristóbal de Las Casas, un día después del encuentro entre pueblos zapatistas y unas ochenta personas buscadoras de Chiapas, de otros estados del país y Guatemala.

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Durante la reunión, las familias compartieron sus historias y exigieron respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Como símbolo de solidaridad, las familias recibieron de manos de integrantes del EZLN cajas de madera que contenían muñecas de trapo con vestimenta tradicional zapatista.

Entre los testimonios se conocieron los de familiares que llevan entre seis y quince años buscando a sus seres queridos, sin conocer su paradero.

Antes de partir, la Comisión Sexta Zapatista, encabezada por el Subcomandante Insurgente Moisés, denunció "el hostigamiento contra sus comunidades" y rechazó la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque.

El líder zapatista aseguró que tres máquinas trabajan en territorio recuperado, donde ya habrían avanzado cien metros, en una franja de cien metros de ancho, pese a las denuncias enviadas a defensores de derechos humanos.

“Dicen que tiene permiso de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), no es cierto. A los defensores de derechos humanos les estamos mandando videos de lo que están haciendo, no son mentiras, ahí tienen un grupo de seguidores del partido Morena invadiendo el terreno recuperado”, expuso el subcomandante.

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Moisés también denunció nuevas amenazas de desalojo contra familias zapatistas que habitan en el predio conocido como Belén.

“Hoy otra vez en la propiedad Belén, otra vez llegaron otros quince grupos de personas a querer desalojar los compañeros que están viviendo allí (...) Amenazaron a los compañeros que están ahí, les dijeron: si no salen ahí van a ver qué es lo que les va a pasar”.

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Por acuerdo de la Comandancia General, el capitán insurgente Marcos no viajará con la delegación a la capital y permanecerá en Chiapas para atender cualquier situación de hostigamiento.

Moisés dijo que la decisión responde a la desconfianza hacia los tres niveles de gobierno y advirtió que, de continuar las provocaciones, el movimiento podría asumir una postura antigubernamental.

“Entonces acordamos que el compañero capitán (Marcos) se va a quedar para recibir indicaciones, él no va en nuestro capítulo México, pues, por cualquier cosa (que suceda) hay quien lo vea", señaló Moisés.

Sobre el encuentro con las familias buscadoras, el dirigente zapatista reconoció que escuchar sus testimonios no les dejó satisfacción, sino una dimensión aún más profunda del dolor que enfrentan.

Sin embargo, afirmó que esas historias fortalecieron su compromiso. "Nos da energía, no hay que rendirse, no hay que venderse y no hay que claudicar, expresó Moisés

De manera ordenada y en silencio, las mujeres y hombres zapatistas caminaron hacia los autobuses. Entre ellos viajaban veintisiete niñas y niños acompañados de sus madres, quienes saludaban alegremente y repetían que iban a la Ciudad de México para dar un abrazo a las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos. La Gira por la Vida continuará con encuentros en otras localidades del país. EFE

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