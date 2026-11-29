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Taipéi/Pekín, 29 nov (EFE).- El Gobierno chino advirtió este domingo que la "reunificación" con Taiwán es una tendencia histórica "inevitable", al valorar unas elecciones locales en las que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) ganó diez de las veintidós alcaldías en disputa, el doble que en 2022.

"Por mucho que cambie el panorama político de la isla, no podrá alterar la dirección y la tendencia del desarrollo de las relaciones a través del estrecho. Mucho menos podrá frenar la gran tendencia histórica de que la patria debe reunificarse y se reunificará inevitablemente", aseguró un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino).

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Pekín se niega a dialogar con el PDP -una formación de tendencia soberanista, en el poder desde 2016- y tacha al actual presidente taiwanés, Lai Ching-te, de "independentista" y "saboteador de la paz". EFE