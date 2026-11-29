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La Paz, 28 nov (EFE).- La boliviana Daniela Artemisa, la primera 'cholita tatuadora', es una de las figuras destacadas en la 'Art Tattoo Bolivia Convention 2026', el encuentro "de altura" que se realiza hasta este domingo en La Paz, ciudad ubicada a más de 3.600 metros de altitud, donde participan artistas de trece países de América, Europa y Oceanía.

La joven, cuyo nombre es Daniela Mendieta cuenta con cinco años de experiencia y viste como la emblemática mujer aimara del altiplano, a pesar de también tener su estilo rockero gótico.

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En su séptima versión, el 'Art Tattoo Bolivia Convention 2026' reúne obras inéditas de artistas tatuadores de Japón, Perú, Venezuela, Argentina, Australia, México, Chile, Colombia, Panamá, Estados Unidos, entre otros.

Artemisa, contó a EFE que su sueño era dibujarse todo el cuerpo, pero no ser tatuadora, porque era un plan "lejano" hasta que su mamá se enfermó con cáncer.

"Yo quería aprender y hacerle, pero me ganó el cáncer y me quedé con el tatuaje en honor a ella", contó.

Daniela ahora trabaja de forma independiente y en la convención muestra su estilo vinculado a la cultura andina, que incluye figuras aimaras y paisajes del altiplano.

El organizador del evento, Gunnar Quispe, dijo a EFE que este año la convención se caracteriza por realizar tatuajes en partes del cuerpo completas, con diferentes estilos y resaltó el trabajo de artistas australianos, peruanos y venezolanos.

Mencionó la presencia del israelí-estadounidense Ami James, fundador del programa de telerrealidad 'Miami Ink', que llevó los tatuajes a "la televisión y a las plataformas digitales".

Quispe, con experiencia de 15 años en el tema, contó además que la iniciativa de realizar el evento nació con su estudio de tatuajes 'Gunn-Art' y que participó por primera vez en una convención en Costa Rica.

La primera convención se hizo en 2012 en La Paz y desde entonces se realiza cada dos años.

La nueva edición se desarrolla en el Campo Ferial Chuquiago Marka en el sur de la ciudad, con la participación de 300 artistas que estarán haciendo tatuajes en vivo hasta este domingo.

El peruano Joao Castillo, que es artista plástico, explico a EFE que estudió bellas artes seis años y ahí fue que le comenzó a gustar las técnicas del tatuaje.

Con doce años de experiencia, Castillo dijo que el tatuaje es de "mucha inspiración" porque le satisface ver plasmadas sus obras en el cuerpo de sus clientes.

El peruano realiza junto a otro colega de venezuela un trabajo "colaborativo" en la convención, dedicado a "la naturaleza y la sanación" en toda la espalda de una joven que sirve de modelo.

La visita del japonés Meji Reptilian Project es la más esperada para el evento. El artista de modificación corporal extrema es también DJ .

La 'Art Tattoo Bolivia Convention 2026' tendrá a las bandas de rock más reconocidas de Bolivia como Octavia, Alcohólica y Quirquiña y la participación de DJ's bolivianos y extranjeros.