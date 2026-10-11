Iglesia en Argentina pide orar por la salud de León XIV cuando resta un mes para su visita

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Buenos Aires, 11 oct (EFE).- Los obispos católicos de Argentina pidieron este domingo orar por la salud de León XIV, que será operado en los próximos días por un nódulo en un pulmón, una noticia que se conoció cuando falta un mes para el viaje apostólico que el papa ha programado hacer a Uruguay, Argentina y Perú.

"La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido", dijeron los prelados en un comunicado.

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Desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus, León XIV anunció este domingo que en los próximos días deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en un pulmón en fase "muy inicial".

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", reveló el pontífice, de 71 años, con tono sereno.

En su comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) pidió orar para que el papa tenga "fortaleza y paz en este momento", "que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación".

"La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María", añade el comunicado.

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El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó a la prensa que "el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana".

La operación del pontífice, que implicará necesariamente suspender su agenda vaticana durante algunos días mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

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En su mensaje de este domingo, poco antes de anunciar que será operado, León XIV dedicó un saludo especial a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro un altar del Señor de los Milagros, muy venerado en Perú.

Según el itinerario del viaje apostólico confirmado en septiembre pasado por la San Sede, León XIV llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay el domingo 8 de noviembre, viajará a la ciudad de Córdoba el día 10 y cerrará su periplo en Argentina el 11 con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires), para partir luego rumbo a Perú. EFE

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