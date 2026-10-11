1-1. Modric marca el camino, pero el Milan no logra doblegar al Sassuolo

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Roma, 11 oct (EFE).- El Milan y el Sassuolo empataron este domingo (1-1) en un encuentro que se animó tras el descanso, con Luka Modric como protagonista en la jugada del gol de Adrien Rabiot, en una segunda mitad abierta después de una primera parte marcada por las interrupciones.

El conjunto milanista llegaba al encuentro con la necesidad de sumar tres puntos para no perder terreno respecto a los primeros puestos de la Serie A, en el inicio de un exigente calendario que le llevará a disputar nueve partidos en 29 días.

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El Milan fue el equipo que, por momentos, dominó, pero se encontró enfrente en la primera hora de partido con un inspirado Arijanet Muric, que frenó bajo palos las ocasiones más claras de los de Amorim y mantuvo el empate durante buena parte del partido.

El equipo local, dirigido por Alberto Aquilani, quien, como jugador, militó en el Milan, salió al terreno de juego con la intención de hacer daño por las bandas, pero sin concretar nada.

El equipo 'rossonero' trató de encontrar espacios a través de Christian Pulisic y del portugués Goncalo Ramos, quien llegaba tras firmar una gran actuación con su selección, pero no logró trasladar todavía ese rendimiento al Milan.

El partido no encontró ritmo en la primera mitad por las continuas faltas y tuvo que afrontar dos contratiempos físicos para ambos equipos. Matteo Gabbia dejó el campo entre lágrimas en el minuto 20 por lesión, sustituido por Koni De Winter, y el Sassuolo también se vio obligado a cambiar a Fedde Leysen por Cas Odenthal siete minutos después.

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Amorim dio entrada a Luka Modric tras el descanso para tratar de dar más claridad al juego de su equipo, que lo logró, mantuvo la presión y volvió a encontrarse con Muric. Hasta el minuto 63, cuando un pase del propio croata a Adrien Rabiot, culminado con un potente disparo al primer palo, permitió al Milan abrir el marcador.

La ventaja apenas duró cinco minutos, ya que Odenthal aprovechó un balón suelto en el área tras un saque de esquina para establecer el empate. El encuentro se abrió.

El empate dio confianza al conjunto local, que empezó a ganar terreno y a encontrar más espacios ante un Milan que buscaba recuperar la iniciativa. Ambos equipos tuvieron ocasiones para desequilibrar el marcador, pero se toparon con las intervenciones de sus respectivos porteros.

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-- Ficha técnica

1 – Sassuolo: Muric; Van der Brempt (Cinquegrano, m.79), Caleta-Car, Leysen (Odenthal, m.27), Doig; Adzic (Thorstvedt, m.61), Matic (Lipani, m.79), Bakola; Berardi, Esposito (Bowie, m.60), Laurienté.

Entrenador: Alberto Aquilani.

1 – Milan: Maignan; Gila, Gabbia (De Winter, m.20), Pavlovic, Estupinan (Modric, m.46); Chukwueze (Hutchinson, m.85), Musah (Jashari, m.78), Rabiot, Moreira; Pulisic (Cisse, m.78), Ramos.

Entrenador: Rúben Amorim.

Goles: 0-1, Rabiot (m.63); 1-1, Odenthal (m.68).

Árbitro: Francesco Fourneau. Mostró tarjeta amarilla a Estupinan (m.41), De Winter (m.45+3), Ramos (m.87) y Pavlovic (m.90+1) por parte del Milan, y a Thorstvedt (m.90+4) por parte del Sassuolo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, disputado en el Mapei Stadium - Citta del Tricolore de Reggio Emilia (norte de Italia). Gabbia (m.20) y Leysen (m.27) se retiraron lesionados.