Los conciertos de BTS generaron un impacto económico de 25,4 millones de dólares en Bogotá

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Bogotá, 11 oct (EFE).- Los dos conciertos de la banda surcoreana BTS en Bogotá generaron un movimiento económico superior a los 99.000 millones de pesos (unos 25,4 millones de dólares) y reunieron a más de 100.000 asistentes, según estimaciones del Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Las presentaciones, celebradas el 2 y 3 de octubre, también contribuyeron a la generación de más de 6.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con el informe, que destacó el impacto de los grandes espectáculos musicales en la actividad económica de la ciudad.

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El gasto estimado asociado a los conciertos se concentró en distintos sectores: los alimentos y las bebidas representaron cerca de 39.100 millones de pesos (unos 10 millones de dólares), mientras que el alojamiento sumó 29.400 millones (unos 7,5 millones de dólares).

A estos rubros se añadieron el transporte dentro de la ciudad, con 17.600 millones de pesos (unos 4,5 millones de dólares), y las compras y los recuerdos, que alcanzaron cerca de 13.000 millones (unos 3,3 millones de dólares).

La convocatoria también atrajo visitantes nacionales e internacionales y según el mismo informe, difundido por la Alcaldía de la capital colombiana, el 18,4 % de las compras de boletería se realizó desde fuera de Colombia, mientras que las reservas aéreas nacionales hacia Bogotá crecieron un 59,3 % durante la semana de los conciertos frente al mismo periodo de 2025.

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Los conciertos hicieron parte de la gira mundial 'BTS World Tour Arirang', que continuó en Lima, donde la agrupación tenía programadas tres presentaciones los días 7, 9 y 10 de octubre.

La siguiente parada será Santiago de Chile, con conciertos previstos para el 14, 16 y 17 de octubre, antes de continuar hacia Buenos Aires y São Paulo. EFE