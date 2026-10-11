Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudí condenan los ataques de los hutíes contra Riad

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El conocido como Grupo R4 formado por Pakistán, Egipto, Turquía y Arabia Saudí ha condenado este domingo los recientes ataques de las milicias hutíes yemeníes contra Arabia Saudí y en particular el lanzamiento de proyectiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad que ha costado la vida a al menos doce personas.

Los países del grupo "condenan en los términos más contundentes los ataques hostiles perpetrados por la milicia hutí contra el Reino de Arabia Saudí" y cita los "crueles" ataques contra el aeropuerto de la capital saudí por causar "muertes civiles" y "daños a la infraestructura civil". Ello supone "una flagrante violación del Derecho Internacional", destacan.

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Además "suponen una flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial del Reino", contra la seguridad de la población civil y son "una peligrosa escalada que no se puede justificar ni aceptar bajo ningún pretexto".

Por ello expresan su "solidaridad" con Arabia Saudí, "incluidas las medidas legítimas que adopte para contrarrestar estos ataques, disuadirlos en su origen y evitar que se repitan" siempre "conforme a la Carata de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional".

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En ese sentido, consideran a los hutíes "plenamente responsables" de estos ataques y las consecuencias que tengan para la para la paz y seguridad regional e internacional y piden "un cese inmediato e incondicional de estos ataques".

Los firmantes son los miembros del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca suscrito el pasado 7 de agosto en la ciudad santa saudí más Egipto. El acuerdo contempla que cualquier ataque contra uno de los tres firmantes sería considerado un ataque contra todos ellos.

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