A. Saudí trabaja en desarrollo de nuevos oleoductos ante cierre de Ormuz y ataques hutíes

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Riad, 11 oct (EFE).- El ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salmán, reveló este domingo que Arabia Saudí trabaja en el desarrollo de oleoductos adicionales para ofrecer rutas alternativas de transporte de petróleo, en medio del cierre del estrecho de Ormuz y los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra instalaciones energéticas saudíes.

"Arabia Saudí trabaja en el desarrollo de oleoductos adicionales para ofrecer rutas alternativas de exportación energética y garantizar el flujo continuo de suministros a los mercados mundiales", aseguró este domingo el ministro durante su intervención en la reunión ministerial del Foro Internacional de la Energía, celebrada en el marco de la 25º edición del Congreso de Energía de WPC que empieza este lunes en Riad.

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Sostuvo que el "coste de no contar con oleoductos alternativos supera con creces el coste de su construcción" y afirmó que "a pesar de los elevados costes de construcción, el gasto sigue siendo muy inferior a las posibles pérdidas derivadas de su ausencia durante las crisis, especialmente ante el aumento de los desafíos geopolíticos que afectan al suministro energético mundial".

Las declaraciones se producen en un momento en que Riad, el mayor exportador de crudo de la OPEP, afronta una creciente presión sobres sus rutas primero por el cierre del estrecho Ormuz, que obligó al reino árabe a desviar exportaciones hacia el mar Rojo.

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Sin embargo, los rebeldes hutíes del Yemen han impuesto un bloqueo marítimo a Arabia Saudí desde finales de agosto en esa zona y han atacado buques vinculados al reino, así como sus instalaciones energéticas y aeropuertos.

El ministro saudí garantizó que, pese a esta situación, el "compromiso del reino con la seguridad energética mundial es inquebrantable", y sostuvo que Riad "se ha convertido en una capital de la seguridad energética gracias a las capacidades, las inversiones y el compromiso de Arabia Saudí con los mercados mundiales".

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Asimismo, prometió que su país "no permitirá que ninguna parte obstaculice sus esfuerzos y tomará todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad del suministro energético".

Abdulaziz puso de ejemplo al oleoducto Este-Oeste como "inversión proactiva del reino para asegurar rutas alternativas de exportación de petróleo ante posibles interrupciones en otras vías".

Ese oleoducto, que Arabia Saudí desde los campos del este hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, es la alternativa principal saudí para exportar petróleo sin pasar por Ormuz, pero actualmente no está al 100 % de su capacidad máxima tras un ataque el pasado 11 de septiembre atribuido a las milicias iraquíes proiraníes.

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No obstante, el ministro subrayó que "alcanzar la seguridad energética es una responsabilidad global compartida" y que "ninguna nación puede garantizar por sí sola la estabilidad del suministro al margen de las demás".

Advirtió que comprometer la seguridad energética no solo amenaza el suministro, sino que también conlleva pérdidas económicas generalizadas. EFE