EE.UU. ataca un buque comercial en el golfo de Omán que partió de un puerto iraní

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Nueva York, 10 oct (EFE).- Las fuerzas estadounidenses atacaron un buque comercial en el golfo de Omán que partió desde un puerto de Irán, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El mando militar aseguró que bombardeó la popa de un buque con bandera de Panamá después de que ignorara "advertencias repetidas e intentara burlar el bloqueo naval en curso contra Irán".

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"El gran buque de carga intentaba transitar por aguas regionales después de haber partido previamente de un puerto iraní", aseveró.

Las fuerzas estadounidenses recordaron que el pasado mes de julio reanudaron el bloqueo contra todos los buques que entran o salen de puertos iraníes en respuesta al cierre del estrecho de Ormuz.

"Cuatro buques comerciales han sido desactivados y 135 barcos han sido devueltos durante tres meses de estricta aplicación", apuntó.

Además, durante ese mismo periodo, afirman haber destruido "diez petroleros vinculados a la red clandestina multimillonaria del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica".

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó ayer haber atacado en el estrecho de Ormuz al buque NV Sunshine, que transportaba gas licuado de petróleo (GLP), por navegar por una ruta “ilegal”, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas y el sistema de propulsión.

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Ese cuerpo armado ha asegurado en reiteradas ocasiones que tiene bajo su control el estrecho de Ormuz, mientras el flujo de petróleo en la zona ha alcanzado niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra, el pasado febrero.

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel y lo ha utilizado como una de sus principales medidas de presión en el conflicto, mientras Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes. EFE

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