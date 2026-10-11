Boris Izaguirre sale en defensa de Belén Esteban y aplaude su regreso a la televisión: "Belén es maravillosa"

Boris Izaguirre hablando con la prensa antes de la boda de Miguel Sierralta y Alicia Banquez. Boris Izaguirre ha acudido a la boda de Miguel Sierralta y Alicia Banquez, una celebración muy especial para el escritor y presentador, que ha ejercido como uno de los grandes amigos de la pareja. Feliz de acompañarles en este día tan señalado, Boris ha aprovechado su encuentro con la prensa para hablar de la felicidad de los novios y también para pronunciarse sobre la actualidad televisiva. En concreto, el venezolano no ha dudado en mostrar su apoyo a Belén Esteban, cuyo regreso a la pequeña pantalla ha valorado de forma muy positiva. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Boris Izaguirre ha acudido a la boda de Miguel Sierralta y Alicia Banquez, una celebración muy especial para el escritor y presentador, que ha ejercido como uno de los grandes amigos de la pareja. Feliz de acompañarles en este día tan señalado, Boris ha aprovechado su encuentro con la prensa para hablar de la felicidad de los novios y también para pronunciarse sobre la actualidad televisiva. En concreto, el venezolano no ha dudado en mostrar su apoyo a Belén Esteban, cuyo regreso a la pequeña pantalla ha valorado de forma muy positiva.

"Lo máximo, que Belén es maravillosa siempre", ha asegurado al ser preguntado por el éxito de la colaboradora en su vuelta a la televisión. El presentador se ha mostrado encantado con el protagonismo que está recuperando la familia Esteban-Janeiro y ha destacado el interés que despierta esta nueva etapa: "Me encanta que de nuevo otra vez esta familia* Con nosotros ya dan un poco el relevo de los Pantoja, que llevamos también mucho tiempo escuchándoles. Y ahora me encanta todo este universo, Esteban, Janeiro, Juls y todo. Me parece fenomenal", ha comentado, dejando claro que sigue con interés los acontecimientos que rodean a este entorno familiar.

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Además, ha querido dejar claro que no considera que Belén Esteban esté acabada televisivamente, sino todo lo contrario: "Belén siempre es muy maravillosa", ha insistido, antes de hacer una reflexión sobre el orden en el que, a su juicio, ha ido creciendo el interés mediático por los distintos miembros de esta familia. "Hombre, primero fue Belén, luego Andrea y después Juls. Así que yo creo que va un poco en ese orden", ha explicado. Sobre la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ha reconocido que todavía no ha tenido la oportunidad de conocerla personalmente: "A Juls todavía no la conozco".

Más allá de la actualidad televisiva, Boris se ha mostrado especialmente ilusionado por acompañar a Miguel Sierralta y Alicia Banquez en su enlace, destacando el cariño que siente por ambos después de tantos años de amistad: "Estoy muy contento de casar a Miguel, después de tantos años, a Miguel y Alicia, que les quiero mucho", ha confesado. El escritor ha definido a los novios como personas fabulosas y ha dedicado unas bonitas palabras a Alicia, a quien considera una mujer encantadora y una cantante fantástica. Una jornada de celebración en la que ha vuelto a demostrar su cercanía con sus amigos y en la que también ha dejado clara su admiración por Belén y su renovado protagonismo televisivo.

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