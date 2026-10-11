La Policía polaca tiene indicios de planes de atentado contra Tusk, según Interior

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Berlín, 11 oct (EFE).- La policía polaca tiene indicios de que existen planes para atentar contra la vida del primer ministro, Donald Tusk, y el ministro de Defensa, Waldowslaw Kosinial-Kamysz, informó este domingo el Ministerio polaco del Interior.

Las informaciones llevaron a que se convocara a una reunión de crisis en el centro antiterrorista de los servicios secretos de interior.

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Según la agencia de noticias polacas PAP el portavoz del Ministerio de Interior, Jacek Dobrzynski, dijo que el peligro es alto.

"Tomamos las informaciones muy en serio", dijo.

Tras la reunión, el mismo portavoz indicó que los organismos de seguridad consideran que hay una gran probabilidad de que los planes intenten llevarse a cabo.

El portavoz del Gobierno polaco, Adam Szlapka, dijo al canal TVN24 que Tusk había sido informado en la mañana y que sigue trabajando con normalidad, aunque "esta señal es más preocupante que otras similares en el pasado". EFE