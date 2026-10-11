Agencias

Verstappen gana el Gran Premio de Singapur

Guardar

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el nocturno Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen, de 29 años, elevó a 73 su propia tercera marca histórica de victorias en la F1 al lograr su primer triunfo en Singapur, el segundo (seguido) de la temporada. En una carrera en la que se impuso por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que, al acabar tercero, reforzó aún más su muy sólido liderato.

PUBLICIDAD

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimocuarto y decimosexto, respectivamente, una carrera que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) concluyó decimoctavo; y de la que se retiró el argentino Franco Colapinto (Alpine).

Últimas Noticias

La Policía polaca tiene indicios de planes de atentado contra Tusk, según Interior

Infobae

Delcy Rodríguez llega a Roma para participar en el Foro Mundial anual de la FAO

Infobae

Sigue la búsqueda del menor desaparecido en Granollers (Barcelona) desde el río Congost al Mogent

Sigue la búsqueda del menor desaparecido en Granollers (Barcelona) desde el río Congost al Mogent

La lesión de Deck es "más grave" de lo pensado inicialmente, según técnico del Real Madrid

Infobae

Los democristianos lideran en concejales en República Checa y Alcaldes e Independientes negocian por Praga

Los democristianos lideran en concejales en República Checa y Alcaldes e Independientes negocian por Praga