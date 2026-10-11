Verstappen gana el Gran Premio de Singapur

Guardar

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el nocturno Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen, de 29 años, elevó a 73 su propia tercera marca histórica de victorias en la F1 al lograr su primer triunfo en Singapur, el segundo (seguido) de la temporada. En una carrera en la que se impuso por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que, al acabar tercero, reforzó aún más su muy sólido liderato.

PUBLICIDAD

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimocuarto y decimosexto, respectivamente, una carrera que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) concluyó decimoctavo; y de la que se retiró el argentino Franco Colapinto (Alpine).