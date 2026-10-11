Sigue la búsqueda del menor desaparecido en Granollers (Barcelona) desde el río Congost al Mogent

11/10/2026 Dispositivo de búsqueda del menor en Granollers (Barcelona) POLITICA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA SOCIEDAD BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Los Bombers de la Generalitat mantienen por séptimo día consecutivo la búsqueda del menor con autismo desaparecido en Granollers (Barcelona) la madrugada del pasado domingo, coincidiendo con el episodio de lluvias intensas.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, este domingo se está realizando una búsqueda "muy intensiva" con bomberos a los dos lados del río Congost y por el agua, desde Granollers hasta la confluencia con el río Mogent.

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El dispositivo de búsqueda está integrado por una veintena de dotaciones de Bombers de la Generalitat, entre las cuales las unidades especializadas GRAE subacuático, EPAF y GRAF.