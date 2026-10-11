Agencias

Sigue la búsqueda del menor desaparecido en Granollers (Barcelona) desde el río Congost al Mogent

11/10/2026 Dispositivo de búsqueda del menor en Granollers (Barcelona) POLITICA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA SOCIEDAD BOMBERS DE LA GENERALITAT
11/10/2026 Dispositivo de búsqueda del menor en Granollers (Barcelona) POLITICA ESPAÑA EUROPA CATALUÑA SOCIEDAD BOMBERS DE LA GENERALITAT
Guardar

Los Bombers de la Generalitat mantienen por séptimo día consecutivo la búsqueda del menor con autismo desaparecido en Granollers (Barcelona) la madrugada del pasado domingo, coincidiendo con el episodio de lluvias intensas.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, este domingo se está realizando una búsqueda "muy intensiva" con bomberos a los dos lados del río Congost y por el agua, desde Granollers hasta la confluencia con el río Mogent.

PUBLICIDAD

El dispositivo de búsqueda está integrado por una veintena de dotaciones de Bombers de la Generalitat, entre las cuales las unidades especializadas GRAE subacuático, EPAF y GRAF.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Verstappen gana el Gran Premio de Singapur

Infobae

La Policía polaca tiene indicios de planes de atentado contra Tusk, según Interior

Infobae

Delcy Rodríguez llega a Roma para participar en el Foro Mundial anual de la FAO

Infobae

La lesión de Deck es "más grave" de lo pensado inicialmente, según técnico del Real Madrid

Infobae

Los democristianos lideran en concejales en República Checa y Alcaldes e Independientes negocian por Praga

Los democristianos lideran en concejales en República Checa y Alcaldes e Independientes negocian por Praga