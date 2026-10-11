Las 'Cucarachas' llaman a extender las protestas a todo el país tras el bloqueo en Delhi

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Nueva Delhi, 11 oct (EFE).- El movimiento juvenil opositor Cockroah Janta Party (CJP), conocido como las 'Cucarachas', prometió este domingo llevar sus movilizaciones a todo el país contra el jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, tras quedar en libertad bajo medidas cautelares los tres líderes arrestados el sábado en Nueva Delhi.

"La lucha acaba de empezar. Las protestas no serán solo en Delhi, sino en todo el país y no pararán hasta que dimita Gyanesh Kumar", declaró en una rueda de prensa en Nueva Delhi el colíder del CJP, Ashutosh Ranka.

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La cúpula del movimiento, integrada por Ranka, Saurav Das y el fundador Abhijeet Dipke, fue puesta en libertad tras más de 24 horas detenidos por la Policía con la condición de no "alterar la paz" durante un año. "Participar en una protesta pacífica es un derecho constitucional y no altera la paz", señalaron en redes sociales.

Tras salir del juzgado, Dipke viajó a Maharashtra para asistir al funeral de su abuela, fallecida mientras él permanecía bajo custodia. El activista denunció tratos inhumanos por parte de la policía de Delhi, a la que acusó de negarle llamadas a su familia o abogado y de despertarle a las 3:30 de la madrugada para notificar el arresto a sus padres.

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"Son matones en uniforme a las órdenes de Amit Shah (ministro del Interior del país). No tememos a su dictadura, tomaremos de nuevo las calles", dijo Dipke a los medios, pidiendo mantener las protestas activas.

Pese a la resolución del Tribunal Supremo que prohibió este domingo las detenciones ilegales de manifestantes y ordenó el restablecimiento del transporte público y los servicios de internet, las autoridades policiales y paramilitares de la capital mantuvieron un férreo cordón de seguridad.

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Ese dispositivo se saldó con la detención preventiva de al menos otras 100 personas que intentaban concentrarse en las inmediaciones de Jantar Mantar, la zona donde se desarrollan las protestas.

Los líderes del CJP compararon la represión y los bloqueos del fin de semana con el estado de eergencia de 1975 bajo el Gobierno de Indira Gandhi.

El gobernante BJP calificó al CJP de "brazo armado" de la oposición y de responder a "fuerzas extranjeras", mientras el ministro de Defensa, Rajnath Singh, advirtió de que "sembrar la anarquía no es un derecho de nadie". EFE