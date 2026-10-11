La lesión de Deck es "más grave" de lo pensado inicialmente, según técnico del Real Madrid

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Madrid, 11 oct (EFE).- La lesión en el hombro izquierdo del alero internacional argentino Gabriel 'Gaby' Deck es, en principio, "más grave" de lo que se pensaba en el Real Madrid, según reconoció este domingo su entrenador, Pedro Martínez, tras el partido de Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español) ganado por 120-83 al Kids&Us Manresa.

"Imagino que el club lo comunicará en breve. En principio la lesión es más grave de lo que pensábamos. Pero no conozco con exactitud ni plazos ni tratamiento que va a recibir", manifestó ante los medios de comunicación en referencia a Deck, quien no disputó este encuentro.

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El argentino sufrió la lesión el pasado martes y ya se perdió el enfrentamiento de Euroliga en el que los suyos superaron al Partizan de Belgrado. Por entonces, su técnico confirmó que tampoco saltaría a la pista este domingo, si bien se dejó en manos de las pruebas médicas conocer el alcance exacto de la dolencia.

Deck ya tuvo problemas en el citado hombro izquierdo a finales del mes de agosto, con motivo de su participación con la selección argentina en la ventana de clasificación para el Mundial 2027. Entonces se dolió durante un partido en el que la Albiceleste venció 89-75 a Puerto Rico y, días más tarde, se vio obligado a abandonar la pista, por idéntico motivo, en el segundo cuarto para no volver a jugar en otro encuentro frente a Canadá.

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