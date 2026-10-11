Alejandra Onieva sorprende a sus seguidores al compartir las primeras imágenes junto a su bebé

11/10/2026 Alejandra Onieva EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Alejandra Onieva ha sorprendido a sus seguidores de Instagram al compartir las primeras y más tiernas imágenes junto a su bebé, el pequeño Héctor. Dos semanas después de dar a luz, la actriz española ha decidido romper la estricta intimidad con la que manejó los primeros días de vida de su hijo para regalar a sus fans un vistazo de su nueva faceta como madre. La publicación se ha llenado rápidamente de felicitaciones y muestras de cariño por parte de amigos y compañeros de profesión. En el delicado carrusel de fotografías que ha subido bajo el título 'Alineación', la cuñada de Tamara Falcó comparte un recopilatorio muy personal de sus últimos días, donde el bebé cobra un protagonismo absoluto en varias de las instantáneas. Aunque la intérprete ha optado por ser selectiva y proteger la privacidad de su hijo evitando mostrar su rostro, la profunda conexión y la felicidad que emana del momento reflejan el gran estado emocional que atraviesa tras haber experimentado la maternidad por primera vez. El pequeño Héctor nació el pasado 14 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles, lugar donde reside la pareja. Este bebé representa el primer hijo en común para Alejandra Onieva y el reconocido actor de Anatomía de Grey, Jesse Williams. Mientras que para la hermana de Íñigo Onieva supone su estreno como mamá, el estadounidense ya cuenta con experiencia previa en la paternidad, siendo este su tercer hijo tras Sadie y Maceo, frutos de su matrimonio anterior con Aryn Drake-Lee. Por su parte, el actor tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de celebrar la llegada del nuevo miembro de la familia en redes sociales, haciendo gala de su característico sentido del humor. Williams compartió un divertido vídeo abriendo una nevera repleta exclusivamente de biberones, mientras de fondo se escuchaba a Alejandra conversar en español sobre gastronomía y Madrid.