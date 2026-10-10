Sandra Barneda y Pascalle Paerel se dan el 'sí, quiero' en Ávila en una boda íntima y rodeadas de sus seres queridos

Sandra Barneda y Pascalle Paerel EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Sandra Barneda y Pascalle Paerel viven este sábado, 10 de octubre, uno de los días más especiales de sus vidas. La presentadora de televisión y la bailarina y empresaria neerlandesa se dan el 'sí, quiero' tras más de cuatro años de relación, poniendo el broche de oro a una historia de amor que han ido compartiendo públicamente con naturalidad y discreción. La pareja anunció su boda el pasado mes de julio con un emotivo mensaje en redes sociales: "El mejor 'sí' de nuestra vida está por llegar. Nos casamos".

El enlace se celebra en Candeleda, en la provincia de Ávila, un lugar muy especial para Sandra, que cuenta allí con una casa de campo a la que suele retirarse para desconectar del ritmo de la televisión. Según las informaciones publicadas, la pareja ha elegido este entorno para disfrutar de una celebración personal, rodeada de familiares y amigos. Está previsto que alrededor de 150 invitados acompañen a las novias en esta jornada tan significativa, en la que también habrá guiños a las raíces españolas y neerlandesas de ambas.

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La boda llega después de unas semanas intensas de preparativos que las dos han compaginado con sus compromisos profesionales. Barneda, al frente de programas como 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', ha reconocido que organizar el enlace en tan poco tiempo ha sido toda una experiencia, marcada por los nervios y la ilusión. La presentadora también ha confesado que nunca se había imaginado casándose, pero que su relación con Pascalle ha cambiado su forma de ver el futuro en pareja.

La historia de amor de Sandra y Pascalle comenzó a finales de 2022, cuando se conocieron a través de una aplicación de citas y tuvieron su primer encuentro en París. Desde entonces, han construido una relación entre Madrid y Ámsterdam, consolidando poco a poco un proyecto de vida en común. Ahora, con este enlace, dan un nuevo paso en su historia, rodeadas de las personas más importantes para ellas y con la ilusión de comenzar una nueva etapa como matrimonio.

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Entre los invitados que no han querido perderse el gran día se encuentran Ion Aramendi, Xuso Jones, Marta Torné, Bea Archidona, Verónica Dulanto y Jorge Javier, entre otros.