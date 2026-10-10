Kevin Bacon y Kyra Sedgwick reciben el premio honorífico del Festival de Sitges

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Los actores y directores estadounidenses Kevin Bacon y Kyra Sedgwick han recogido este sábado el Gran Premio Honorífico del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, donde presentan su película 'Family Movie', y han declarado su amor al cine y al género de terror.

Al recogerlo, Sedgwick ha agradecido el galardón y ha asegurado que son "muy afortunados" de recibir un galardón de un festival con 59 años de historia y compartirlo con aficionados al cine

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Kevin Bacon ha añadido que la película es una carta de amor a rodar películas, y que, pese a la ayuda de máquinas, "las personas son las que hacen arte", como en 'Family Movie', que son una familia intentando hacer una película.

Junto a su hijo Travis Bacon, ambos han participado antes en un encuentro con medios de comunicación y público para presentar este 'slasher': junto a su también hija Sosie Bacon (que siente "envidia" por no estar en Sitges, han bromeado), dan vida a una familia que rueda una película en su granja hasta que aparece un cadáver real.

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El actor de 'Temblores' y 'Mystic River' ha declarado su pasión por el cine de género: "Me gusta muchísimo", y ha dicho que ve películas de terror de finales de los 60 pero también nuevas como 'Obsession'.

Bacon ha recordado que la primera película en que participó fue 'Viernes 13' (dirigida por Sean S.Cunningham), donde él era uno de los jóvenes monitores del campamento, y que en ese momento la industria consideraba los 'slasher' una "porquería" y no los tomaban en serio.

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RESPETO POR EL GÉNERO

Sin embargo, cree que ahora el género de terror se ha ganado un respeto: "Están optando al Oscar y me alegro mucho", y ha celebrado que existan festivales como el de Sitges en que se respeta al género.

Sedgwick ha subrayado que siempre le ha encantado el cine de terror y que 'Family Movie' era la mejor forma de trabajar juntos, a lo que su hijo Travis Bacon ha bromeado recomendando rodar películas con unos padres llenos de sangre.

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Ha considerado que 'Family Movie' es una "carta de amor" a los fans del género fantástico, y ha revelado que a lo largo de la película aparecen pequeños homenajes a las películas en que han participado alguno de ellos, como 'La bruja' y 'Temblores'.