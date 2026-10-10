1-2. Romero salva al Atlético ante diez del Alavés

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Vitoria, 10 oct (EFE).- Un gol de cabeza de Cristian Romero en el minuto 87 salvó al Atlético de Madrid, que sufrió para vencer por 1-2 a un Deportivo Alavés que estuvo más de media hora con diez jugadores tras la expulsión de Ángel Pérez.

Alejandro Grimaldo adelantó a los colchoneros y Lucas Boyé igualó el choque desde el punto de penalti antes del descanso de un partido que dejó los tres puntos en el zurrón del conjunto madrileño, que sigue al acecho del Barcelona con cuatro triunfos consecutivos, mientras que los albiazules acumulan cuatro duelos sin ganar.

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