Agencias

1-2. Romero salva al Atlético ante diez del Alavés

Guardar

Vitoria, 10 oct (EFE).- Un gol de cabeza de Cristian Romero en el minuto 87 salvó al Atlético de Madrid, que sufrió para vencer por 1-2 a un Deportivo Alavés que estuvo más de media hora con diez jugadores tras la expulsión de Ángel Pérez.

Alejandro Grimaldo adelantó a los colchoneros y Lucas Boyé igualó el choque desde el punto de penalti antes del descanso de un partido que dejó los tres puntos en el zurrón del conjunto madrileño, que sigue al acecho del Barcelona con cuatro triunfos consecutivos, mientras que los albiazules acumulan cuatro duelos sin ganar.

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi 32.300 empresas cerraron en Argentina en lo que va del Gobierno de Milei

Infobae

El 60% de las empresas españolas con inteligencia artificial sigue en fase de pruebas

El 60% de las empresas españolas con inteligencia artificial sigue en fase de pruebas

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se dan el 'sí, quiero' en Ávila en una boda íntima y rodeadas de sus seres queridos

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se dan el 'sí, quiero' en Ávila en una boda íntima y rodeadas de sus seres queridos

5-1. El Chelsea vive de las rentas

Infobae

Eritrea pide a la ONU que condene la "declaración de guerra" de Etiopía en su contra

Infobae