Pedro Rodríguez, ovacionado tras hacer el saque de honor del Barça-Getafe

Guardar

Barcelona, 10 oct (EFE).- El exjugador internacional español Pedro Rodríguez, que esta semana anunció su retirada como futbolista profesional, hizo este sábado el saque de honor antes del Barcelona-Getafe en el Spotify Camp Nou.

El exfutbolista tinerfeño, pieza clave del primer equipo azulgrana entre 2008 y 2015, saltó al césped del estadio enfundado con la camiseta azulgrana -con su nombre y el dorsal 17- y fue ovacionado por los aficionados locales.

PUBLICIDAD

Pedro, campeón del mundo (2010) y de Europa (2012) con la selección española, fue el primer futbolista en marcar en todas las competiciones de clubes disputadas por su equipo en una misma temporada: Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

Con el Barcelona conquistó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. En 2015 dejó el club azulgrana para fichar por el Chelsea, antes de continuar su carrera en Italia.

PUBLICIDAD

Tras su breve paso por el Roma, llegó al Lazio en la temporada 2021-2022. Durante su etapa en el club romano se convirtió en uno de los jugadores veteranos del vestuario y, en la temporada 2024-2025, firmó una de sus mejores campañas recientes, con diez goles en la Serie A y cuatro en la Liga Europa.