Marruecos detiene en Tánger a un presunto yihadista que planeaba atentados con explosivos

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Rabat, 10 oct (EFE).- La policía marroquí arrestó en Tánger (norte) a un hombre de 22 años sospechoso de mantener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y de planear atentados con explosivos en el país, informó este sábado la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, servicio antiterrorista).

La detención fue practicada el viernes por agentes de la Policía Judicial a partir de información facilitada por la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, inteligencia interna), según un comunicado de la BCIJ recogido por la agencia oficial MAP.

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En los registros, los investigadores se incautaron de manuscritos sobre métodos de intrusión informática, equipos electrónicos -entre ellos, un teléfono modificado y conectado a cables- y diversos materiales, como baterías, clavos, interruptores eléctricos, herramientas y cables de soldadura.

También requisaron sustancias químicas sólidas y líquidas sospechosas de poder utilizarse para fabricar explosivos, que serán sometidas a análisis técnicos y científicos para determinar su composición y el propósito de su tenencia, añade la nota.

Las primeras pesquisas apuntan a que el sospechoso habría iniciado los preparativos de proyectos terroristas y realizado pruebas preliminares para fabricar artefactos explosivos, según la misma fuente, que no precisa los posibles objetivos del presunto plan yihadista.

El detenido fue trasladado a la sede de la BCIJ, cerca de Rabat, y quedó bajo custodia policial mientras continúa la investigación, dirigida por la Fiscalía competente en materia de terrorismo.

Las pesquisas buscan esclarecer los proyectos en los que presuntamente estaría implicado y determinar sus posibles conexiones dentro y fuera de Marruecos, concluye el comunicado. EFE