León XIV encarga becas para estudiantes cristianos necesitados en Líbano, Siria e Irak

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Ciudad del Vaticano, 10 oct (EFE).- El papa León XIV ha dispuesto este sábado la concesión de becas para ayudar a los estudiantes cristianos necesitados y sus familias en países como Líbano, Siria e Irak, según confirmó la Santa Sede en un comunicado.

El pontífice ha tomado su decisión esta mañana al reunirse con el Sínodo de los Obispos de la iglesia de Antioquía de los Greco-Melquitas, al aludir a un proyecto pastoral destinado a familias cristianas especialmente necesitadas en Oriente Medio.

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"Su Santidad ha dispuesto que, a través del Dicasterio para las Iglesias Orientales, se concedan becas a estas comunidades para cubrir el coste anual de las matrículas escolares y universitarias de sus hijos", se lee en un breve comunicado de la Santa Sede.

Financiando estas ayudas, León XIV desea "manifestar su cercanía y la de toda la iglesia católica a los fieles que están atravesando situaciones muy difíciles a causa de los conflictos y la inestabilidad que estos países sufren desde hace tiempo".

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Durante su encuentro con los obispos de esta antigua iglesia del Catolicismo oriental, el papa estadounidense quiso trasladarsles un mensajes de ánimo: "Estoy con ustedes. Toda la iglesia está cerca de ustedes", declaró.

Y también les agradeció por dar "testimonio de reconciliación y de paz en tierras devastadas por los conflictos".

La audiencia con los obispos greco-melquitas se produce dos meses después de que el papa reformara el código que rige estas comunidades orientales para permitir la destitución de un patriarca en caso de emergencias o de discordias irremediables en su seno.

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León XIV justificó esta decisión, recogida en su carta 'Mutua Concordias', al señalar a los prelados la necesidad de estar "siempre" vigilantes de "no caer en la tentación de situarnos por encima de los demás, buscando el poder en lugar del servicio" o "el beneficio personal en lugar de la atención pastoral". EFE