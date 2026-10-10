Air Arabia su suma a Etihad y Flydubai y cancela vuelos a Riad tras los ataques hutíes

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Dubái, 10 oct (EFE).- La aerolínea emiratí de bajo coste Air Arabia su sumó este sábado a Etihad y Flydubai y anunció la cancelación de sus vuelos al aeropuerto de Riad tras los recientes ataques contra aeródromos saudíes por parte de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, que en los últimos días provocaron la muerte de seis personas.

Air Arabia, con sede en Sharja, en la costa oeste de Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció en un comunicado que "suspende los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Sharjah hacia el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad para los días sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026".

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Según la nota, la aerolínea emiratí también "cancela el vuelo G9634 de Sharjah a Tabuk (oeste de Arabia Saudí), previsto para el 11 de octubre, así como su vuelo diario G9195 de Abu Dabi a Abha (suroeste saudí) para el sábado y el domingo".

La decisión llega después de que las también emiratíes Etihad Airways y Flydubai anunciaran ayer viernes que cancelaban hasta el domingo sus vuelos a aeropuertos saudíes, incluido el de la capital, debido a "problemas operativos imprevistos en el aeropuerto de Riad".

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La Autoridad General de Aviación civil saudí informó el viernes de la muerte de al menos tres ciudadanos saudíes y heridas a "varios nacionales y residentes" en dos ataques con misiles lanzados por los insurgentes yemeníes contra el aeropuerto de Riad, en el que un avión de la aerolínea saudí, Saudi Airlines, y otras instalaciones del aeródromo quedaron dañadas.

Ese fue el segundo ataque de este tipo contra aeropuertos saudíes desde el miércoles, cuando Riad informó de la muerte de tres personas y más de 30 heridos, de varias nacionalidades, en agresiones similares de los insurgentes yemeníes contra los aeropuertos de Riad y Abha.

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Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, en represalia por el apoyo militar saudí a la ofensiva en su contra de las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen. EFE