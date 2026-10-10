La infanta Elena, su esperada y tajante reacción al ser preguntada por su encuentro con Bárbara Rey

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La historia de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos ha marcado durante décadas uno de los capítulos más comentados de la vida privada del Emérito, con una repercusión mediática que se ha prolongado en el tiempo tras salir a la luz distintos detalles de su relación. Una cuestión que ha situado en más de una ocasión a la Familia Real en el centro de la atención pública y sobre la que sus protagonistas han mantenido diferentes posturas a la hora de pronunciarse. Ahora, la infanta Elena se ha convertido en protagonista al ser preguntada por su encuentro con la vedette.

La hija mayor de don Juan Carlos y doña Sofía ha preferido no hacer declaraciones cuando la prensa le ha preguntado por esta coincidencia con la artista. Sin entrar a valorar este momento ni aclarar ningún detalle, la hermana del Rey Felipe VI ha optado por mantener silencio ante las cuestiones planteadas por los periodistas.

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Con una sonrisa y sin perder la compostura, doña Elena se ha subido al coche sin responder a ninguna de las preguntas, evitando así pronunciarse sobre un encuentro que ha despertado el interés mediático. Una vez más, la infanta ha apostado por la discreción ante las cámaras y ha dejado sin respuesta las cuestiones sobre su relación con Bárbara Rey.