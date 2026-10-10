Asesinado un periodista en un ataque contra un criminal en Oaxaca, México

Policía en Oaxaca, México (archivo). El periodista Hamurabi Huesca ha muerto este viernes tiroteado en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en la costa del estado mexicano de Oaxaca, en el sur del país, en un ataque dirigido contra un criminal identificado como D.A.S.A., alias 'El Darío'. Huesca, 'El Darío' y otra persona más han fallecido en la acción violenta. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO FISCALÍA GENERAL DE OAXACA

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El periodista Hamurabi Huesca ha muerto este viernes tiroteado en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en la costa del estado mexicano de Oaxaca, en el sur del país, en un ataque dirigido contra un criminal identificado como D.A.S.A., alias 'El Darío'. Huesca, 'El Darío' y otra persona más han fallecido en la acción violenta.

"Una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales locales; el objetivo del ataque era D.A.S.A., alias 'El Darío', identificado como uno de los principales generadores de violencia en esa parte de la costa de Oaxaca", ha informado por su parte la Fiscalía General oaxaqueña.

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Huesca estaría esperando para recoger a 'El Darío' en el taxi en el que trabajaba para complementar su actividad como periodista cuando sucedió el ataque. "Al momento en que ocurrió la agresión directa contra dicho generador de violencia, el conductor de la unidad de alquiler también fue alcanzado por los proyectiles y perdió la vida en el lugar, al igual que una tercera víctima de iniciales O.F.M.M.", ha destallado la Fiscalía.

Huesca era periodista independiente y director del medio digital Pinotepa Comunica. Murió en el mismo lugar de los hechos. El periodista era el fundador del medio Pinotepa Comunica, dedicado a la información local y regional de la costa de Oaxaca, que tiene más de 50.000 seguidores. Además, trabajaba para otros medios de comunicación para cubrir la información de la zona y era taxista.

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"A partir de los primeros trabajos de campo, inteligencia y gabinete, la institución ha establecido como uno de los principales móviles de los hechos una disputa entre células criminales locales", ha apuntado la Fiscalía.