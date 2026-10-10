La campaña de Lula denuncia una supuesta interferencia de Meta en favor de Bolsonaro

Guardar

São Paulo, 10 oct (EFE).- La campaña del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, llevó este sábado ante la justicia una supuesta interferencia de la tecnológica Meta en favor del rival Flávio Bolsonaro.

La candidatura del líder progresista informó que decidió acudir al Tribunal Superior Electoral y presentar una denuncia ante la Agencia Nacional de Protección de Datos, tras una serie de "evidencias" de ese presunto favoritismo de la multinacional, que controla Facebook e Instagram.

PUBLICIDAD

Entre otras cosas, la campaña aseguró en un comunicado que algunas de las publicaciones de Lula de esta semana enfrentaron "interrupciones" en el número registrado de visualizaciones, lo que afectó el alcance de las mismas.

Además, afirmó que Meta ha impedido desde ayer que la cuenta oficial del candidato impulse contenidos en Instagram, una herramienta clave para cualquier campaña política.

La candidatura dijo que la empresa ha atribuido esos problemas a "fallos técnicos" que han afectado a otros anunciantes, pero aseguró no haber recibido evidencias de tal cosa.

"La completa ausencia de transparencia en los sistemas de la empresa hace que esas explicaciones sean escasas y opacas", aseguró.

Tras quedar segundo en la primera vuelta celebrada el domingo pasado, Lula ha estrenado esta semana una nueva estrategia digital, con videos en nuevos formatos, para tratar de movilizar a los abstencionistas de cara a la ronda de desempate del 25 de octubre.

PUBLICIDAD

El mandatario obtuvo el 45 % de los votos frente al 47 % del ultraderechista Bolsonaro, con una diferencia de poco más de dos millones de papeletas. EFE