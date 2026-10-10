Flick introduce siete cambios y el Getafe sale con defensa de cinco

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Barcelona, 10 oct (EFE).- El técnico del Barcelona, Hansi Flick, introduce siete cambios en la alineación para medirse este sábado en el Spotify Camp Nou al Getafe, que jugará con una defensa de cinco jugadores e Iván Azón como único punta.

El portero Joan Garcia; los zagueros Gerard Martín, Jules Kounde y Xavi Espart; los centrocampistas Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Dani Olmo; y el delantero Gabriel Jesus, que entra por el lesionado Raphael Dias ‘Raphinha’, son las novedades del líder de LaLiga EA Sports.

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El Barcelona saldrá de inicio con Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri; Gavi; Lamine Yamal, Olmo, Gordon; y Gabriel Jesus.

Por su parte, el técnico del Getafe, José Bordalás da entrada al lateral Kiko Femenía y al centrocampista Mario Martín, que no jugaron de inicio en el último partido contra el Málaga.

Esta es la alineación del conjunto madrileño: David Soria; Kiko Femenía, Djené, Gudelj, Romero, Mojica; Andrés García, Francho Serrano, Mario Martín, Terrats; e Iván Azón.