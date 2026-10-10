Gobierno de Venezuela "dispuesto" a acompañar a Chile tras aluvión

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Caracas, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela expresó este sábado su disposición de acompañar a Chile tras el aluvión que dejó al menos 6 personas lesionadas y 2.015 viviendas afectadas.

"Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición de acompañamiento al hermano pueblo chileno afectado por estos desastres naturales", indicó el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un mensaje publicado en X.

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Igualmente, expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Chile ante el torrente de agua que sacudió a la comuna de Las Condes en el este de Santiago, producto de intensas lluvias caídas en la capital del país.

El viernes, la Fiscalía chilena anunció que investigará el origen, y las posibles responsabilidades que recaen sobre las autoridades ante el aluvión.

La avalancha de lodo e inundaciones ocurrió la tarde del jueves en el sector San Carlos de Apoquindo en la precordillera de Los Andes, una de las zonas residenciales de mayores ingresos de la capital, y dejó seis heridos, incluido, un niño de un año con una fractura.

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Además, las autoridades contabilizaron en un balance oficial, 2.015 viviendas afectadas, entre esas, 55 están inhabitables y otras 1.960 reciben asistencia por daños menores, así como daños y pérdidas en infraestructura de otros recintos públicos, privados y comerciales.

El área afectada abarcó 3,1 kilómetros cuadrados y otros tres de rutas secundarias, en un recorrido de 15 kilómetros de avenidas y calles. EFE