Cuba tacha de "persecución enfermiza" el informe de EE.UU. sobre Trata de Personas

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La Habana, 10 oct (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó este sábado de "persecución enfermiza" de EE.UU. el nuevo informe sobre Trata de Personas del Departamento de Estado en el que señala de "trabajo forzoso" a las misiones médicas de la isla en el extranjero.

"Con otro informe unilateral y mendaz sobre Trata de Personas, el Departamento de Estado de EE.UU. pretende continuar justificando la política agresiva de ese gobierno contra Cuba y su persecución enfermiza a la colaboración médica cubana", aseveró el jefe de la diplomacia isleña en sus redes sociales.

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El Departamento de Estado dio a conocer este jueves su informe anual sobre Trata de Personas, que mantiene a la isla en el puesto más bajo y señala de "política o patrón gubernamental de trabajo forzoso" el programa de exportación de mano de obra cubana, incluidas sus misiones médicas en el extranjero.

Según las estimaciones publicadas en este texto, a principios de 2026 había unos 18.000 trabajadores en las misiones gubernamentales en el extranjero, en su mayoría profesionales de la salud, en 52 países, frente a los 26.000 del año anterior.

El texto destaca que el Gobierno estadounidense puso fin al acuerdo de cooperación médica de La Habana con Guatemala a principios de 2026 y señala que los funcionarios cubanos han reclutado trabajadores "mediante engaños y amenazas de represalias".

Al respecto, Rodríguez puntualizó que "el Gobierno estadounidense insiste en la mentira para intentar manipular la opinión pública internacional" y calificó de "cínico el reconocimiento explícito a las duras presiones y el chantaje que ejercen contra los gobiernos que reciben cooperación".

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El canciller isleño recalcó que estas acciones de EE.UU. ocurren "sin importar las consecuencias en las poblaciones que han sido beneficiadas por la presencia médica cubana".

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, las exportaciones de servicios profesionales representaron entre 2018 y 2020 más del 40 % del total de las ventas de la isla al exterior.

Las brigadas médicas cubanas -constituidas hace más de seis décadas y con más de 600.000 profesionales destinados en 165 países, según datos oficiales- han sido uno de los focos de la política hacia Cuba de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, en su segundo mandato.

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En los últimos meses y bajo presión de Washington, Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, y Trinidad y Tobago han suspendido su cooperación médica con Cuba o reformado sus términos.

El Gobierno cubano ha negado en reiteradas ocasiones estas críticas hacia las misiones médicas cubanas y calificado de "feroz presión" y "chantaje" la presión de Washington sobre los países de América Latina y el Caribe. EFE