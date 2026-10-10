Eritrea pide a la ONU que condene la "declaración de guerra" de Etiopía en su contra

Guardar

Nairobi, 10 oct (EFE).- El ministro eritreo de Asuntos Exteriores, Osman Saleh, pidió este sábado al Consejo de Seguridad de la ONU que condene lo que calificó de "declaración de guerra de Etiopía contra Eritrea", después de que Adís Abeba advirtiera de que estaba tomando medidas de autodefensa contra el país vecino.

En un carta dirigida al Consejo de Seguridad divulgada por el Ministerio de Información de Eritrea, Osman señaló que "los intentos engañosos de Etiopía de justificar sus descarados actos de guerra contra un Estado soberano miembro de la ONU alegando 'legítima defensa' carecen de fundamento y constituyen un insulto a la inteligencia de la comunidad internacional".

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia eritrea condenó "el empeño de Etiopía en una agenda bélica no provocada contra Eritrea, con el fin de obtener por la fuerza un 'acceso soberano al mar', en flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Eritrea".

"Por consiguiente, Eritrea solicita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condene enérgicamente la deplorable declaración de guerra de Etiopía contra Eritrea", aseveró el ministro, al remarcar que una eventual guerra "causará una enorme devastación a los pueblos de ambos países y desestabilizará toda la región".

PUBLICIDAD

Osman también pidió a la ONU que adopte las "medidas disuasorias pertinentes al respecto", de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que faculta al Consejo de Seguridad para determinar la existencia de amenazas a la paz internacional y adoptar medidas coercitivas vinculantes para restablecer la seguridad.

En otra misiva publicada este viernes, el ministro etíope de Asuntos Exteriores, Gedion Timothewos, se dirigió al Consejo de Seguridad invocando el Artículo 51 de la Carta de la ONU, que protege el derecho natural de los países a defenderse ante un ataque armado, al acusar a Eritrea de desplegar soldados en el norte de Etiopía.

PUBLICIDAD

Este miércoles, las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), milicia aliada del Ejército etíope, denunciaron la entrada de tropas eritreas en la región norteña de Tigré, como también reportó el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED).

Eritrea y Etiopía rompieron relaciones este 1 de octubre en una escalada de tensiones alentada por las ambiciones de Adís Abeba de recuperar el acceso al mar Rojo -perdido tras la independencia de Eritrea en 1993- y las acusaciones contra Asmara sobre su supuesto apoyo a grupos rebeldes etíopes, como el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), algo que niega el Gobierno eritreo.

PUBLICIDAD

Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré -región fronteriza con Eritrea- desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

La situación se complica por la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT— para derrocar al Gobierno etíope.

Estas acciones avivan los temores al estallido de una nueva guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas -según la Unión Africana- y en la que Eritrea apoyó a Adís Abeba. EFE

PUBLICIDAD