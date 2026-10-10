Cuba restablece el servicio de electricidad en el oriente tras el nuevo apagón parcial

Guardar

La Habana, 10 oct (EFE).- El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba se reconectó este sábado en el oriente de la isla, apenas cuatro horas después de la caída parcial que sufrió, debido a un disparo en la línea 220 kilovoltios (kV), informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, reportó que las 12:46 hora local (16:46 GMT) ocurrió un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Tunas, provocando así la desconexión parcial en la zona oriental del país y dejando simultáneamente sin electricidad a más de tres millones de cubanos.

PUBLICIDAD

El director general de la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de octubre, ubicada en el municipio de Nuevitas, en Camagüey (este), Jorge Luis Maceira, informó a la prensa estatal que, tras el incidente, la unidad seis de esta central aporta energía al SEN y no sufrió afectaciones.

La crisis energética que sufre Cuba desde hace dos años ha escalado a máximos en los últimos meses con apagones diarios de más de 20 horas continuas por la falta de capacidad de generación.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del SEN es "crítica", marcada en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas, una situación agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU..

PUBLICIDAD

La mayoría de las centrales termoeléctricas en la isla -responsables del 40 % de la generación- fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado y diariamente más de la mitad de las unidades de generación (16 en total) no están operativas por averías o mantenimientos.

Cuba ha sufrido en lo que va de año ocho apagones generales y otros tantos parciales que mantienen a la mayor parte de sus 9,4 millones de habitantes sin electricidad a la vez. EFE