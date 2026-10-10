Al menos cuatro muertos en un ataque ruso con bombas sobre la ciudad ucraniana de Zaporiyia

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Al menos cuatro civiles han fallecido y otros cuatro más han resultado heridos de diversa consideración durante la madrugada de este sábado en un ataque con bombas de las Fuerzas Armadas rusas sobre la ciudad de Zaporiyia, en el que se ha visto afectado un edificio residencial de cinco pisos, según han informado las autoridades regionales, que han alertado de que "probablemente" haya personas desaparecidas.

"Cuatro personas fallecieron a consecuencia del ataque enemigo en Zaporiyia. Tres resultaron levemente heridas y una fue hospitalizada. Es probable que otra persona permanezca sepultada bajo los escombros", ha comunicado el jefe interino de la Administración Militar de la provincia, Mijailo Semikin, en un comunicado difundido a través de Telegram, en el que ha señalado que "los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda" sobre el terreno.

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El anuncio llega después de que las fuerzas ucranianas alertaran, en torno a las 5.00 horas (hora local), de que aviones tácticos rusos habían lanzado bombas aéreas guiadas hacia la ciudad de Zaporiyia.

Por el momento, se desconoce el alcance total de los daños materiales causado por el ataque, que se produce apenas un día después de otra agresión con bombas aéreas guiadas del Ejército ruso, que impactaron también en zonas residenciales de Zaporiyia, matando al menos a una persona e hiriendo a otras siete, entre ellas un niño, según informó la víspera el diario 'The Kiev Independent' citando a funcionarios regionales.

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