5-1. El Chelsea vive de las rentas

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Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Las cuantiosas rentas obtenidas al inicio de cada período propiciaron el reencuentro con la victoria del Chelsea, que goleó (5-1) en Stamford Bridge a un Bournemouth que sigue sin ganar en lo que va de temporada.

Dos goles en tres minutos en el arranque de partido y otro tanto en el comienzo de la segunda parte sentenciaron el choque ante los 'cherries', que no parecen haber asimilado la marcha de Andoni Iraola y la llegada a su banquillo del alemán Marko Rose.

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Le bastó con eso al conjunto de Xabi Alonso, que despejó así las dudas generadas después del bache en el que se sumió antes del parón internacional, con dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos que le apartaron prematuramente de la cabeza.

Se reencontró con la victoria en esta sexta sesión. Primero, impulsado por la inspiración de Jordan Henderson, autor de un gol y una asistencia, y después por la eficacia de Emiliano Dibu Martínez, que resolvió cada contratiempo cuando el Bournemouth intentó volver al partido.

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Pero el arranque demoledor marcó el devenir del choque. En el minuto 3 el resultado ya era de 2-0. Y es que a los dos minutos, una buena jugada desde campo propio de los 'blues' dejó la acción en manos de Cole Palmer, que condujo hasta el área rival. Allí, en la frontal, encontró a Henderson, que, de primeras, ejecutó un tiro colocado con la derecha que superó a Dorde Petrovic.

Acto seguido, sin opción de asimilar la situación para los 'cherries', llegó el segundo del Chelsea, con el dominio y el viento a favor. Tras una serie de rechaces, Henderson vio desmarcado en la izquierda a Morgan Rogers, que, estático, disparó con intención, colocado, al segundo palo.

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No quiso el conjunto de Xabi Alonso que pasaran muchas cosas. El Bournemouth acusó el castigo, noqueado, y tardó en reaccionar. Lo hizo en el ecuador del período, cuando adelantó líneas y pudo marcar, pero apareció Dibu. Especialmente en una jugada con la que se encontró Rayan tras un pase filtrado de Ryan Christie. Encaró al meta y, solo, fue incapaz de superar al internacional argentino. Después, el rechace lo recogió el propio Christie, que tiró pegado a un palo. Emiliano Martínez lo adivinó.

Tuvo otra ocasión después el conjunto de Rose, al borde del intermedio, de cabeza, de Fabio Silva.

En la reanudación llegó la sentencia. Porque en el primer minuto de la segunda mitad, una gran jugada de Pedro Neto, que llegó con la pelota hasta el final, fue culminada por el brasileño Joao Pedro, que no tuvo más que empujarla a la red.

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Otro mazazo para el Bournemouth, que recortó distancia cinco minutos más tarde, en un córner que botó Maracus Tavernier y prolongó en el primer parlo Ryan Christie. El balón quedó parado en el área pequeña, lo intentó despejar Moises Caicedo, pero se interpuso Evanilson y llevó la pelota a la red.

Creyó en paliar la situación el cuadro visitante, que arriesgó en busca del empate y se topó, de bruces, con un castigo mayor. Porque Joao Pedro hizo el cuarto, a pase de Pep Chavarría, y en el 70 un golpe franco perfecto, directo, ejecutado por Jordan Henderson, puso la guinda y estableció el 5-1 que saca del apuro a Xabi Alonso y condena aún más al Bournemouth, ya en zona de descenso.

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-- Ficha técnica:

5 - Chelsea: Emiliano Martínez; Joshua Acheampong, Maxence Lacroi, Levi Colwill; Pedro Neto (Danny Welbeck, m.83), Jordan Henderson, Moises Caicedo (Romeo Lavia, m.72), Pep Chavarría; Cole Palmer (Malo Gusto, m.88), Morgan Rogers (Estevao, m.83) y Joao Pedro (Marco Palestra, m.72).

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1 - Bournemouth: Dorde Petrovic; Adam Smith (Juan Luis Sánchez, m.73), James Hill, Antonio Silva, Adrien Truffert (Julio Soler, m.84); Tyler Adams, Ryan Christie (Lewis Cook, m.73); David Brooks (Ben Gannon-Doak, m.51), Rayan, Marcus Tavernier (Álvaro Rodríguez, m.73); y Evanilson.

Goles: 1-0, m.2: Jordan Henderson; 2-0, m.3: Morgan Rogers; 3-0, m.46: Joao Pedro; 4-1, m.67: Joao Pedro; 5-1, m.70: Jordan Henderson.

Árbitro: Samuel Barrott. Mostró tarjeta amarilla a Marcus Tavernier, Tyler Adams y Ryan Christie, del Bournemouth

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Premier League disputado en el estadio Stamford Bridge de Londres ante unos 40.000 espectadores.

Santiago Aparicio