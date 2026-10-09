Saint Laurent anuncia la marcha de Anthony Vaccarello como su director creativo

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París, 9 oct (EFE).- La casa de moda francesa Saint Laurent anunció este viernes la salida de la empresa del diseñador belga de ascendencia italiana Anthony Vaccarello, tras una década al frente de su dirección creativa.

Vaccarello, formado en la prestigiosa escuela La Cambre de Bruselas, contribuyó a reforzar la identidad de la marca y ampliar su influencia en los ámbitos de la moda y la cultura, según el comunicado publicado por la empresa.

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En la nota, Luca de Meo, consejero delegado de Kering, grupo propietario de Saint Laurent, agradeció al diseñador -que antes trabajó en Fendi y Versus Versace- su contribución durante los últimos diez años.

"A través de su visión creativa y sus exigentes estándares, ha contribuido a reforzar la influencia duradera de una de las grandes casas de alta costura de Francia, mientras nos embarcamos en un nuevo capítulo de su historia", destacó De Meo.

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Por su parte, el presidente y consejero delegado de Saint Laurent, Cédric Charbit, señaló que Vaccarello impulsó el posicionamiento de la marca y reforzó su atractivo.

"Durante su mandato, Anthony llevó a Saint Laurent por una trayectoria extraordinaria, situando a la casa a la vanguardia del deseo y de la imagen, al tiempo que realizaba un trabajo excepcional tanto en el ámbito creativo como a través de su impacto cultural", declaró Charbit.

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Desde su incorporación en abril de 2026, las colecciones firmadas por Vaccarello han combinado la sastrería estructurada, las siluetas sensuales y una imagen contemporánea de la elegancia parisina.

La firma anunció en el escueto comunicado que comunicará próximamente quién asumirá su dirección creativa. EFE