Ola de violencia en una cárcel en Sinaloa deja 12 muertos en las últimas 24 horas

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Ciudad de México, 9 oct (EFE).- Dos personas fallecieron este viernes tras una riña en el penal de El Castillo en Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste de México), lo que deja ya 12 víctimas mortales en menos de 24 horas, tras las 10 reportadas el jueves en otra pelea, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP).

En un comunicado, la institución indicó que la dirección del centro penitenciario de El Castillo reportó "una riña al interior de un módulo en la que lamentablemente perdieron la vida dos personas privadas de la libertad (PPL)".

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Añadió que las autoridades controlaron la situación para seguridad de las demás personas, personal operativo y administrativo de dicho centro.

Explicó que la Fiscalía General del Estado fue informada de los hechos para que inicie las investigaciones correspondientes, mientras se establecerá contacto con los familiares de las personas fallecidas.

El texto apuntó que el resto de la población penitenciaria "se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia al interior y exterior del centro para preservar el orden y la seguridad".

Horas antes de que se conociera la segunda riña, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Gabinete de Seguridad federal trabaja en coordinación con el Gobierno de Sinaloa para reforzar el sistema penitenciario del estado, tras los hechos violentos del jueves.

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La mandataria aseguró que se investigarán las causas de ese primer enfrentamiento y recordó que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de mantener comunicación con las familias de los internos, aunque dejó en manos del Gabinete de Seguridad y de las autoridades estatales la difusión de mayores detalles.

El jueves, al menos diez personas fallecieron y 16 más resultaron heridas este tras una riña en la citada cárcel, lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según confirmaron las autoridades locales.

Entre los fallecidos hay nueve reclusos y un menor de edad que estaba de visita, informó la SSP de Sinaloa, que precisó que los 16 lesionados también son personas privadas de la libertad.

Los hechos ocurrieron en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en la localidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, uno de los principales centros turísticos del Pacífico mexicano.

Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.

Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.

La violencia ha persistido pese a sucesivos operativos y al refuerzo de tropas federales en la región. EFE