Fátima Gálvez se proclama tricampeona de Europa de trap

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La tiradora española Fátima Gálvez se ha proclamado este viernes por tercera vez campeona continental de la modalidad de foso olímpico -trap- en los Campeonatos de Europa de tiro al plato, que se están disputando en Malakasa (Grecia), una medalla que se suma a la plata lograda en foso por equipo junto a Beatriz Martínez Sordo y Mar Molné.

La cordobesa, de 39 años y campeona olímpica en Tokyo 2020 junto a Alberto Fernández en foso mixto, una así este oro a los dos cosechados en la misma modalidad individual en los Europeos de Belgrado 2011 y Lonato 2024, así como al logrado en Lonato 2019 en foso mixto.

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Sin embargo la de Baena, también campeona del mundo en 2015, sufrió en la clasificación, donde se vio obligada a firmar un pleno de 25 en la última tanda y sellar su billete para la final en el desempate, con un total de 118 platos en 125 intentos.

Ya en la prueba definitiva, eludió las primeras eliminaciones con diez aciertos consecutivos y se plantó en la última ronda, con la medalla de oro en juego, con la italiana Silvana Stanco, vigente subcampeona olímpica. Con 26 platos rotos, por los 24 de la transalpina se proclamó campeona. Stanco se colgó la plata y su compatriota Jessica Rossi (20), el bronce.

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Las otras dos españolas en liza, Beatriz Martínez Sordo y la finalista olímpica Mar Molné, no pudieron superar la clasificación al lograr 114 y 113 aciertos, respectivamente.

Eso sí, los resultados en la primera ronda de la andaluza, la asturiana y la catalana permitieron a España conquistar otro metal en Malakasa, la plata en foso por equipo; los 345 platos de las españolas les valieron para terminar solo por detrás de Italia (359), campeona, con Finlandia (344) completando el podio.

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