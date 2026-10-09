Ola de violencia en una cárcel en Sinaloa causa 12 muertos en menos de 24 horas

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Ciudad de México, 9 oct (EFE).- Dos reclusos murieron este viernes como consecuencia de una pelea en la cárcel de El Castillo en Mazatlán, en Sinaloa (noroeste de México), con lo que son ya 12 los fallecidos en menos de 24 horas en sucesos violentos en esa prisión, informó la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado.

En un comunicado, las autoridades de seguridad de Sinaloa indicaron que la dirección de ese centro penitenciario informó del altercado y añadió que los responsables de la prisión controlaron la situación para garantizar la seguridad de otros reclusos, así como el personal operativo y administrativo.

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La Fiscalía General del Estado fue informada de los hechos para que inicie las investigaciones correspondientes, mientras se establecerá contacto con los familiares de las personas fallecidas.

Este suceso se produce después de que este jueves fallecieran al menos diez personas, nueve reclusos y un menor que estaba de visita, y otras dieciséis (todos presos) resultaran heridas durante otra pelea en la misma prisión, que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según confirmaron las autoridades locales.

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Tras la primera pelea, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Gabinete de Seguridad federal trabaja en coordinación con el Gobierno de Sinaloa para reforzar el sistema penitenciario del estado.

La mandataria aseguró que se investigarán las causas de ese primer enfrentamiento.

Esta peleas se producen en el contexto de la prolongada crisis de violencia que sufre el estado de Sinaloa desde septiembre de 2024, ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.

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Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.

La violencia ha persistido pese a sucesivos operativos y al refuerzo de tropas federales en la región. EFE