Más del 61% de la población usa o valora usar chatbots de IA ante dudas emocionales

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Hasta un 61 por ciento de usuarios Doctoralia valora usar o ha usado chatbots de IA ante dudas emocionales, mientras el 53 por ciento de los psiquiatras encuestados afirma haber recibido a pacientes con una hipótesis diagnóstica elaborada por IA, y el 14,7 por ciento confirma haber atendido a personas cuyo estado empeoró tras seguir pautas de un chatbot.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este 10 de octubre, Doctoralia ha analizado en un estudio con cerca de 3.000 usuarios y casi 1.000 psicólogos y psiquiatras en España el impacto de la Inteligencia Artificial generativa en el ámbito de la salud mental.

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"Los médicos vemos cómo el paciente llega cada vez con más información, pero estar más informado no siempre significa estar mejor informado. Nuestro papel está evolucionando: además de diagnosticar y tratar, tenemos que ayudar a contextualizar esa información, distinguir síntomas de diagnósticos y devolver una mirada clínica individualizada que un algoritmo no puede sustituir", explica el psiquiatra el doctor Alejandro Martínez Rico.

Los especialistas advierten de que acudir a la cita con información de un chatbot puede entorpecer la evaluación médica, así el 41,3% ha recibido peticiones explícitas para iniciar o modificar un tratamiento farmacológico basándose en sugerencias del algoritmo.

Según Martínez Rico, "estos datos reflejan nuestra tendencia a buscar respuestas rápidas ante problemas complejos. Prescribir no consiste simplemente en asociar un síntoma a un medicamento: exige valorar diagnóstico, antecedentes, otros tratamientos, riesgos, evolución y preferencias del paciente. La IA puede ser una herramienta de apoyo, pero las decisiones terapéuticas necesitan juicio clínico y responsabilidad profesional".

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Finalmente, cerca del 80 por ciento de los profesionales encuestados apunta a la necesidad de regular por ley el uso de la IA generativa en salud mental. Al mismo tiempo, los especialistas distinguen entre el uso no supervisado del paciente y el apoyo asistencial en consulta. La encuesta muestra que más del 75% de los psiquiatras y el 42% de los psicólogos en España ya utiliza soluciones de IA para automatizar tareas administrativas y reducir la carga burocrática, priorizando dedicar más tiempo a la atención humana.