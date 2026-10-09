Gobierno ruso propone elevar en cinco años edad máxima de servicio militar a mujeres

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Moscú, 9 oct (EFE).- El Gobierno ruso presentó hoy a la Duma o cámara de diputados un proyecto de ley para incrementar en cinco años la edad máxima de servicio en el Ejército, según consta en el correspondiente documento publicado en el portal oficial del Legislativo.

El proyecto de ley propone incrementar la edad de servicio para las mujeres con grado de oficial de los 50 a los 55 años, mientras que las mujeres con otros grados la edad se modificaría de los 45 a 50 años.

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Según el anexo al proyecto, esta medida busca crear "garantías sociales adicionales para las mujeres militares", ya que la actual edad límite no siempre permite que estas sirvan en las fuerzas rusas el tiempo suficiente para obtener una jubilación militar u otras preferencias.

Como ejemplo el Gobierno señaló que una mujer que firmó un contrato con el Ejército entre los 25 y 30 años de edad y trabaja "en una región donde no han sido establecidas preferencias por los años de servicio en la jubilación" podrían quedar sin derecho a recibir viviendas preferenciales y una jubilación al alcanzar la edad límite.

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El Gabinete de ministros subrayó que en condiciones de la guerra con Ucrania el grueso de las unidades médicas están compuestas por mujeres "que alcanzan la edad límite para el servicio militar".

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó en julio de 2023 una ley que elevaba en cinco años la edad límite para los reservistas con grados militares. EFE