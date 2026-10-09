La producción de café de Colombia cae un 15 % y las exportaciones bajan un 12 %

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Bogotá, 9 oct (EFE).- La producción de café de Colombia cayó un 15 % en el año cafetero 2025/26, hasta los 12,65 millones de sacos, frente a los 14,87 millones registrados en el ciclo anterior, informó este viernes el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.

"La caficultura colombiana termina un ciclo de menor producción", expresó Bahamón en su cuenta de X, donde detalló que, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, las exportaciones colombianas de café sumaron 11,78 millones de sacos, un 12 % menos que en el año cafetero anterior.

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Pese a la caída acumulada, la producción mostró una ligera recuperación en septiembre, cuando alcanzó 1,215 millones de sacos, un 6 % más que los 1,142 millones registrados en el mismo mes de 2025.

En el acumulado de enero a septiembre de 2026, la producción fue de 8,95 millones de sacos, frente a los 9,97 millones del mismo periodo del año anterior, lo que representa también una disminución del 10 %.

Por su parte, la Federación Nacional de Cafeteros, que administra el Fondo Nacional del Café, exportó 2,54 millones de sacos durante el año cafetero, equivalentes al 21,5 % de las ventas externas nacionales, frente al 19,8 % del ciclo anterior.

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Las importaciones de café alcanzaron 1,61 millones de sacos en los últimos doce meses, mientras que el consumo interno se situó en 2,32 millones de sacos anuales.

Bahamón señaló que los desafíos climáticos, la productividad de los cafetales y la rentabilidad de las familias productoras serán determinantes para responder a las necesidades de abastecimiento del mercado internacional.

Colombia es el tercer productor mundial de café, por detrás de Brasil y Vietnam, y el número uno en café arábigo suave. El grano es desde hace un siglo un cultivo emblemático de Colombia, que se siembra en 23 de los 32 departamentos del país. EFE

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