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Caracas, 24 nov (EFE).- La primera edición del Venezuela Fintech Forum 2026 se celebrará el próximo sábado 28 de noviembre en Caracas para conectar a empresas e instituciones locales y extranjeras e impulsar nuevas alianzas internacionales en el sector financiero y el tecnológico en un mercado, el venezolano, en creciente apertura.

Se trata de un evento privado que ofrecerá ponencias y paneles de discusión sobre el presente y futuro de las transacciones en este país y la región, pagos transfronterizos como remesas, comercio electrónico, uso de tecnologías en el sistema financiero y ciberseguridad, entre otros temas relacionados, así como espacios para el intercambio y conversaciones de negocio, según explicó a EFE la presidenta ejecutiva de Fintech Venezuela, María Elena Machado.

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A la capital venezolana llegarán invitados de Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, España, Bélgica e Inglaterra para participar en este foro de tecnofinanzas que estima reunir a más de medio millar de personas e impulsar alianzas para el crecimiento de negocios locales y su expansión "más allá de las fronteras", según Machado.

"En este momento Venezuela comienza un proceso de transición hacia su reapertura en cuanto a lo que es la integración de los servicios financieros a nivel global, y esa reapertura hace que Venezuela necesite nuevos socios", expresó la también fundadora y presidenta de la Sociedad Venezolana de Fintech y Nuevas Tecnologías.

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Machado insistió en que el propósito será propiciar que la conversación "se traduzca en acción", por lo que explicó que luego del evento se hará un seguimiento con el fin de facilitar y concretar esas alianzas.

"No quiero que nos vean como víctimas, nosotros somos unos venezolanos que somos pujantes, que somos luchadores; aquí hay un montón de emprendedores haciendo muchas cosas. ¿Qué queremos? Que esos emprendedores que han hecho o que han creado soluciones en el país tengan la oportunidad de mostrarlo y encuentren socios de negocio para la escalabilidad", explicó.

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El foro se iba a realizar originalmente el pasado agosto, pero fue suspendido como consecuencia del devastador doble terremoto ocurrido el 24 de junio de este año.

Este evento se celebrará en un momento en que el país suramericano atraviesa un proceso de transformación económica, de reapertura a mercados occidentales y de reanudación de relaciones con instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como una transición política impulsada por Estados Unidos luego de que capturara a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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Además, Venezuela ha tenido en los últimos años un crecimiento importante en la digitalización de la banca, en el uso de métodos de pago electrónicos y en la adopción de criptomonedas en parte por la prolongada devaluación de su moneda, el bolívar, y la alta inflación. EFE

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Sociedad Venezolana de Fintech y Nuevas Tecnologías para la difusión de este contenido.