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Londres, 24 nov (EFE).- Dos hombres fueron arrestados este lunes por la Policía británica bajo sospecha de robo y allanamiento de morada en la residencia de campo de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, que no se encontraban en esta propiedad sita en el condado de Norfolk (este de Inglaterra).

Las autoridades regionales de Norfolk confirmaron los dos arrestos por un presunto robo y allanamiento en una propiedad de la finca real de Sandringham, si bien evitó confirmar que se tratase de Anmer Hall, la casa de campo de los príncipes de Gales, como adelantó el tabloide 'The Sun' esta mañana.

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Según confirmó la Policía, el incidente ocurrió anoche y se recibió una alerta antes de las 18:00 GMT, tras recibir un aviso de una actividad sospechosa detectada en la zona. También confirmó que, en el momento del presunto allanamiento, la propiedad se encontraba desocupada.

Los sospechosos, que no han sido identificados por el momento, permanecen bajo custodia policial tras el arresto en las inmediaciones de la finca real.

Los agentes acudieron al lugar y se desplegaron recursos especializados, como perros policía, drones y un helicóptero del servicio aéreo, para ayudar en las labores de búsqueda.

La mansión de Anmer Hall, una casa de campo con 10 habitaciones, fue un regalo de la difunta reina Isabel II a Guillermo y Catalina tras su boda y se encuentra a poca distancia en coche del palacio de Sandringham, una de las residencias privadas del rey Carlos III, donde tradicionalmente pasa la familia real británica las fechas navideñas.

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El Palacio de Kensington (oficina de los príncipes de Gales) ha declinado hacer comentarios sobre asuntos de seguridad, según recogen medios británicos. EFE