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Teherán, 24 nov (EFE).- Al menos diez personas han muerto y 278 han sufrido intoxicaciones, entre ellas 19 menores de edad, debido al consumo de alcohol adulterado en tres provincias de Irán en los últimos días, lo que llevó a la detención de al menos diez personas, informaron este martes medios iraníes.

El mayor número de afectados se registró en Nishapur (en la provincia nororiental de Jorasán Razaví), donde se contabilizaron cuatro fallecidos, cuatro casos de muerte cerebral y un total de 212 intoxicados, entre ellos 19 escolares menores de edad, según informó la Universidad de Ciencias Médicas de la ciudad a la agencia Tasnim.

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En las ciudades de Bandar Abás, Qeshm y Minab (en la provincia sureña de Hormozgán), el número de intoxicados ha aumentado desde el lunes, con cinco fallecidos y 45 personas que reciben atención médica, según la radiotelevisión estatal, en un país donde las bebidas alcohólicas están prohibidas desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979.

También se registraron un fallecido y 38 intoxicados en las ciudades de Shiraz y Marvdasht (en la provincia sureña de Fars).

Al menos diez personas han sido detenidas en relación con estos incidentes, mientras las autoridades investigan el origen de las bebidas alcohólicas de elaboración casera y han anunciado medidas legales contundentes contra los responsables.

Las autoridades sanitarias han alertado de la presencia de metanol en estas bebidas, una sustancia tóxica utilizada principalmente con fines industriales cuyo consumo puede provocar ceguera, complicaciones hepáticas y renales y, en los casos más graves, la muerte.

La legislación iraní castiga el consumo de alcohol entre los musulmanes con 80 latigazos, mientras que su compra, venta o elaboración se pena con entre seis meses y un año de cárcel, además de latigazos y multas.

Aun así, en el país se pueden encontrar bebidas importadas de contrabando o de fabricación casera, estas últimas susceptibles de contener sustancias tóxicas como el metanol.

Irán ha registrado graves episodios de intoxicación por alcohol en los últimos años, especialmente en 2020, cuando se produjeron más de 700 muertes, la gran mayoría de hombres, con edades comprendidas entre los 14 y los 78 años. EFE