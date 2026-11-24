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GVI Architects, la firma internacional detrás de las branded residences de las grandes marcas del mundo

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre de 2026

St. Regis, Armani, Roche Bobois, Rosewood, Ritz-Carlton y Andaz confían en GVI Architects | Gomez Vazquez International, en un segmento que en México ya supera las 4,300 unidades confirmadas

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- GVI Architects, firma internacional de arquitectura fundada en 1963, con presencia en 92 destinos de 21 países, se posiciona como un referente en el diseño de branded residences, un segmento que fusiona la arquitectura residencial de lujo con la identidad, el prestigio y los servicios de reconocidas marcas de hospitalidad, moda y diseño. Su portafolio incluye proyectos emblemáticos como St. Regis Los Cabos, Armani Residences Marbella, Roche Bobois St. Pete, Ritz-Carlton Yanuna y Andaz by Hyatt Deer Valley, ubicados en México, Estados Unidos, España y República Dominicana.

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Un mercado en expansión

México vive un momento extraordinario para las residencias de marca. El Branded Residences Monitor identifica 4,300 unidades confirmadas en el país, una cifra que superaría las 6,000 con la cartera actual. Cancún, Los Cabos, la Riviera Maya y la Riviera Nayarit encabezan la demanda, y la Ciudad de México concentra el 27.4% de los proyectos en desarrollo.

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De Los Cabos al mundo

En México, GVI Architects diseñó las Residences at The St. Regis Los Cabos at Quivira, que hoy reciben a sus primeros residentes: 60 residencias de marca en un terreno de 33 acres frente al mar, concebidas junto con el hotel como un solo conjunto arquitectónico. Su diseño parte del sitio, con su topografía y vegetación, piedra y madera locales, y elementos en palo de arco, un material propio de la región.

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El mismo método lleva a la firma a The Ritz-Carlton Residences Yanuna, en Punta Macao, República Dominicana, el primer destino de la marca en el país; a Armani Residences Marbella, en España, donde la luz mediterránea se vuelve material; a Roche Bobois St. Pete, en Florida, la primera torre residencial con el nombre de la casa francesa; y a The Slope, en Utah, con residencias de la marca Andaz.

Alter Pulse, el método detrás de cada marca

Cada proyecto comienza con Alter Pulse, la metodología creativa de GVI Architects, que integra el Diálogo Creativo, el Pensamiento Estratégico, el Diseño Artístico y el Poder Emocional para leer el territorio, la cultura y el negocio. El resultado son residencias que expresan el ADN de cada marca y pertenecen a su lugar.

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Imágenes en alta resolución:St. Regis Los Cabos, Quivira

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FUENTE GVI Architects