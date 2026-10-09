La policía abre 24 investigaciones internas por sospechas de abusos en revueltas de liceos

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París, 9 oct (EFE).- El Ministerio del Interior francés anunció este viernes que la Inspección Nacional de la Policía Nacional (IGPN) abrió 24 investigaciones internas por sospechas de actuaciones extrareglamentarias de ciertos agentes en las revueltas estudiantiles que comenzaron en Francia hace tres semanas.

Desde entonces, más de 200 estudiantes de secundaria han resultado heridos, al igual que más de 800 policías y gendarmes.

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Además, casi 6.800 personas han pasado bajo custodia policial (el 86 por ciento de ellas menores de edad). Entre ellas, 2.300 han sido procesadas (de las que 547 han pasado a disposición judicial).

Entre los casos de menores heridos más emblemáticos, figuran los de tres adolescentes: uno perdió una mano, otro la visión de un ojo y un tercero sufrió graves heridas en la boca y la mandíbula.

La movilización estudiantil, el principal partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), e incluso organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) o Unicef han pedido a las autoridades mesura en sus intervenciones.

Ante los casos denunciados y la polémica social creada, el Ministerio del Interior suspendió temporalmente el uso de granadas ensordecedoras contra los estudiantes.

El Gobierno, por su parte, ha asegurado que las fuerzas del orden se han visto ante situaciones de extrema de violencia por parte de los manifestantes.

Los daños materiales causados por los disturbios ascienden al menos a 30 millones de euros, según cálculos oficiales.

A pesar de que el Gobierno francés anunció el jueves que reforzará con 3.000 profesores medio millar de liceos, las protestas siguen en pie, aunque con menos intensidad que en otras jornadas.

Según los datos del Ministerio de Educación, 141 institutos permanecen cerrados, de los 3.700 que hay en el país, frente a los 157 de la víspera, lo que supone menos del 4 % de los centros. EFE