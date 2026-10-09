El brent baja a 103 dólares tras afirmar Trump que no atacará Irán antes del 3 noviembre

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Madrid, 9 oct (EFE).- El precio del barril de brent baja este viernes un 1,20 %, y se encuentra en 103 dólares tras afirmar el presidente de EE.UU., Donald Trump, que no atacará Irán antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

En una publicación de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que están manteniendo conversaciones "productivas" con Teherán, y describió la situación de Irán como "muy delicada" tanto económica como militarmente, mientras mantiene el bloqueo al petróleo iraní en el estrecho de Ormuz.

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Tras la publicación de Trump, el precio del crudo brent, que el jueves llegó a cotizar por encima de los 105 dólares para finalmente terminar en 104,28 dólares, ha caído más del 1 %, hasta situarse el barril en 103 dólares.

La fuerte subida del precio del petróleo registrada el jueves se debió al temor por que el huracán Isaías pueda provocar el cierre de producción de petróleo y gas en el golfo de México.

El huracán, que se prevé llegue este vienes al sur de Estados Unidos, impactará la producción de petróleo y gas del país, en un momento en el que los precios del crudo están ya a la alza por la guerra con Irán.

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Como consecuencia, el 62,89 % de la producción diaria de petróleo y el 57,35 % de la producción diaria de gas natural del golfo de México ha sido suspendida, según ha informado la Administración de Minerales Marinos (MMA, por sus siglas en inglés.

Además, según informó el organismo británico de monitorización de comercio marítimo UKMTO, varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Catar, y eso también influyó en el alza del crudo.

El west texas intermediate (WTI), el petróleo de referencia en EE.UU., baja asimismo un 1,13 % y se encuentra en 90,46 dólares tras subir el jueves un 3,64 %, hasta 91,49 dólares el barril.

El gas natural TTF registra asimismo una destacada caída del 2,93 %, y el megavatio/hora se encuentra en 76,53 euros, tras llegar ayer a superar durante la sesión los 80 euros. EFE