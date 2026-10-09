Economía-La Llegada de GNL de EEUU a España se dispara un 80% en septiembre, en el primer mes sin gas ruso desde Ucrania

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La llegada de gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos a España se ha disparado un 80% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado, representando casi la mitad de todo el suministro al país en el periodo, en el que se ha registrado, además, el primer mes en que el suministro de GNL de Rusia se redujo a cero desde la invasión de Ucrania en 2022.

En concreto, en este noveno mes del año el suministro de GNL desde Estados Unidos al país alcanzó los 13.461 gigavatios hora (GWh), frente a los 7.448 GWh de septiembre de 2025, según datos del Boletín Estadístico de Enagás.

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Estados Unidos copa así el suministro de gas natural a España por segundo mes consecutivo, seguido de Argelia, que suministró el 29,3% del total en el mes -todo ello vía tubo de Medgaz- y Nigeria (10,9%).

En el acumulado del año, Argelia, principal proveedor históricamente de gas natural a España fuera del 'sorpasso' del GNL estadounidense en 2022, se mantiene como el primer origen de suministro (34,2%), seguido de Estados Unidos (30,7%) y Rusia (15,2%).

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la UE ha impulsado sucesivos paquetes de sanciones para reducir su dependencia energética de Moscú y asfixiar las fuentes de financiación del Kremlin. Sin embargo, la estrategia comunitaria se centró inicialmente en los suministros por gasoducto y el petróleo, dejando fuera de los primeros vetos al gas natural licuado (GNL) transportado por vía marítima.

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Para corregir este resquicio, las instituciones europeas han diseñado un calendario de desconexión progresiva que fija la prohibición total de las importaciones de gas y GNL ruso entre finales de 2026 y 2027, un escenario que obligará a las comercializadoras europeas a resolver o alegar causa de fuerza mayor sobre sus compromisos vigentes.

En el caso concreto de España, la mayoría del gas natural que llega de Rusia procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

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En lo que va de año, España ha recibido gas natural desde 14 países de origen diferentes, destacando, junto a Argelia, Estados Unidos y Rusia, otras naciones como Nigeria, Portugal, Francia, Angola, Congo, Noruega o Mauritania, pero ninguno de Oriente Próximo, lugar afectado por el conflicto en Irán.

LA CARGA DE BUQUES CAE UN 38,8% Y ALMACENAMIENTOS SE SITÚAN EN EL 75%.

Por su parte, la carga de buques en septiembre cayó un 38,8% respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 701, frente a los 1.146 del mismo mes de 2025.

Asimismo, los almacenamientos subterráneos se encuentran a cierre del pasado mes al 75% de capacidad en España, frente al 87% de las mismas fechas de hace un año.

LA DEMANDA CRECE UN 4,9% IMPULSADA POR EL CONSUMO PARA ELECTRICIDAD.

En lo que respecta a la demanda del mercado nacional de gas en septiembre se situó en 25.817 GWh, lo que supone un incremento del 4,9% en comparación con el mismo mes del año anterior,

Este repunte estuvo impulsado por el sector eléctrico, cuya demanda de gas para generación mediante ciclos combinados aumentó un 33% interanual en septiembre, alcanzando los 11.250 GWh. Por el contrario, la demanda convencional (industria y consumo doméstico/comercial) cayó un 9,7% interanual, hasta los 14.568 GWh.

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En los nueve primeros meses de este año, la demanda nacional acumulada creció un 2,6% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando los 242.031 GWh, apoyada por el incremento del 19% en la demanda para generación eléctrica.

Por otra parte, la producción de biometano inyectada a las redes de transporte y distribución continuó en progresión durante el mes de septiembre, al registrar un volumen de 45,5 GWh, lo que representa un aumento del 13,8% frente a los 40,0 GWh del mismo mes de 2025.

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