Diez detenciones en Alemania y España en una operación contra el tráfico de armas y drogas

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Berlín, 9 oct (EFE).- La Policía alemana y la Policía Nacional española han efectuado diez detenciones de presuntos miembros de la delincuencia organizada en una operación internacional contra el tráfico de armas y drogas en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (oeste de Alemania) y en la Costa del Sol (sur de España).

Las fiscalías de Düsseldorf y de Colonia informaron en un comunicado de que en la operación se incautaron armas de fuego, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes.

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En el operativo, que tuvo lugar el jueves, participaron la Oficina Federal de Investigación Criminal, la Jefatura Superior de Policía de Colonia, con el apoyo de la Policía Federal, la Policía del estado federado de Renania del Norte-Westfalia y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) Costa del Sol de la Policía Nacional española.

Durante la operación, unidades especiales de las fuerzas policiales federales y regionales detuvieron en Alemania a siete sospechosos en sus respectivos lugares de residencia.

Asimismo, en colaboración con las autoridades de los Países Bajos y España fueron detenidos otros tres sospechosos en este último país.

En total se ejecutaron 35 órdenes de registro.

Los agentes incautaron material probatorio en los estados federados de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado, así como en los Países Bajos y España.

Entre los objetos incautados había numerosas armas de fuego, pruebas digitales, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes.

La investigación se dirige contra una presunta red integrada por sospechosos de distintas nacionalidades.

Se acusa a la red de comerciar ilegalmente con grandes cantidades de armas, entre ellas, pistolas y fusiles de asalto, y drogas.

Para ello, los detenidos utilizaban, entre otros métodos, estructuras de transporte legales con el fin de introducir clandestinamente en Alemania, procedentes de Turquía, armas de fuego fabricadas de forma ilegal, incluidas armas falsificadas.

Además, los arrestados efectuaban operaciones de tráfico de drogas "a gran escala" con conexiones en los Países Bajos y España.

Las dos fiscalías germanas sospechan que la distribución de las mercancías ilegales se llevaba a cabo, entre otros lugares, a través de cafés turcos y bares de shisha de la zona metropolitana de Colonia. EFE