Apple presentará sus nuevos dispositivos para el hogar inteligente el próximo martes 13 de octubre

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Apple ha anunciado un nuevo evento de presentación de producto previsto para el próximo martes 13 de octubre, donde dará a conocer sus nuevos dispositivos inteligentes para el hogar, entre los que se prevé su nuevo hub inteligente Smart Home y actualizaciones del Apple TV y el HomePod mini.

Bajo el lema 'Bienvenido a casa' los de Cupertino han citado a los usuarios oficialmente para descubrir sus últimas novedades para el hogar en una presentación que se celebrará en Nueva York (Estados Unidos) a las 9:00 horas, es decir, a las 15:00 horas (horario peninsular).

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Así lo ha dado a conocer el director de marketing de Apple, Greg Joswiak, en una publicación en la red social X, donde ha compartido un vídeo de la invitación al evento de presentación en la que se lleva a cabo un bordado del logo de la tecnológica, sin mostrar ningún detalle o pista concreto sobre lo que puede presentar la compañía.

Sin embargo, se espera que Apple presente su nuevo hub inteligente Smart Home, conocido como HomePad. Un dispositivo con pantalla de siete pulgadas impulsado por un nuevo sistema operativo homeOS integrado, desde el que los usuarios podrán controlar los dispositivos inteligentes del hogar, así como controlar aplicaciones como el calendario, interactuar para visualizar contenido y llevar a cabo funciones de comunicación como videollamadas.

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Tal y como se dio a conocer en marzo, la compañía retrasó el lanzamiento del HomePad hasta la llegada de Siri AI y, tras su presentación en junio de este año, es el momento de lanzarlo oficialmente con sus capacidades de inteligencia artificial (IA) integradas.

Por otra parte, también se espera que la firma presente las versiones actualizadas del Apple TV y su altavoz inteligente HomePod mini, que llegarán mejorados con las capacidades de Apple Intelligence y Siri AI integradas.