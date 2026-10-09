Ante la baja de Cata Coll, Bermúdez abre la puerta a las otras tres porteras convocadas

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Washington, 9 oct (EFE).- La seleccionadora de fútbol femenino de España, Sonia Bermúdez, mantuvo este viernes la puerta abierta a las porteras Misa Rodríguez, Eunate Astralaga y Adriana Nanclares para que dispongan de minutos en los partidos amistosos con Estados Unidos ante la baja por lesión de la titular Cata Coll.

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Bermúdez manifestó que Rodríguez, jugadora del Arsenal inglé, así como Astralaga y Nanclares, del Athletic de Bilbao, "están en un gran momento de forma".

"Tenemos a las tres en perfectas condiciones. Todavía no vamos a decir quien juega mañana, pero tenemos dos partidos y tenemos tiempo para poder ver quién entra mañana y en el siguiente partido", dijo la entrenadora en rueda de prensa.

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Las selecciones femeninas de España y Estados Unidos se enfrentan este sábado en el Audi Field de Washington a las 14.30 horas (18.30 GMT) y el martes se citarán en el Subaru Park de Chester, en Pensilvania.

La seleccionadora dijo que en estos dos partidos amistosos quieren probar "diferentes maneras de jugar" de cara al Mundial que acogerá Brasil en 2027.

"Lo de ahora son dos partidos amistosos en los que queremos probar estructuras diferentes maneras de jugar. Queremos que todas las futbolistas tengan minutos y creo que es un contexto totalmente diferente", afirmó, antes de volver a subrayar que los partidos del sábado y el martes los van a jugar "dos elecciones para las que no existen los amistosos" y sí un deseo de ganar.

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"Son partidos importantes de cara a ese Mundial que queremos preparar. Nos queremos medir, queremos ver qué mejorar, qué podemos potenciar y creo que son partidos fundamentales para nuestra preparación", añadió.

España lidera la clasificación de la FIFA y la selección que entrena la británica Emma Hayes, actual campeona olímpica, ocupa el segundo puesto.

En la comparecencia ante los medios participó también Lucía Corrales, que está cuajando un excelente arranque de temporada con las Lionesses de Londres, donde suma un gol y una asistencia en tres partidos.

Entre las 25 convocadas la ex del Barcelona vuelve a figurar nuevamente como defensora tras haber aparecido también en las listas de Bermúdez como atacante.

"Al final se ha visto que estoy cómoda en las dos posiciones. Yo nunca soy de elegir una posición en concreto. Creo que es positivo también tener la oportunidad de jugar en las dos y creo que tengo la confianza de Sonia para poder rendir al máximo en cada una de ellas", aseguró la mallorquina. EFE

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(foto)